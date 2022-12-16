16 декабря 2022

В ХМАО открыли резиденцию хантыйского Деда Мороза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хантыйского Деда Мороза называют Йахли-Ики Фото:

Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека принял участие в открытии резиденции хантыйского Деда Мороза — Йахли-Ики. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Сегодня в рамках традиционного новогоднего фестиваля „В гостях у Йахли-Ики“ состоялось открытие резиденции хантыйского Деда Мороза. Непосредственное участие в реализации нового проекта принимают представители ханты», — сообщает глава города.

Олег Дейнека выразил благодарность компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» за возведение на территории парка «Югра» к празднику новых построек оленеводов. Конструкции дополняют экспозицию парка и способствуют развитию регионального этнотуризма.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко (ЯНАО) впервые открылась резиденция Деда Мороза. Каждый малыш может загадать желание, написать письмо зимнему волшебнику и отправить его по почте. Глава города Елена Молдован отметила, что резиденция находится в городском музее.

Глава Мегиона принял участие в церемонии открытия резиденции
Компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» построила в парке чум и лабазы

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Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека принял участие в открытии резиденции хантыйского Деда Мороза — Йахли-Ики. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня в рамках традиционного новогоднего фестиваля „В гостях у Йахли-Ики“ состоялось открытие резиденции хантыйского Деда Мороза. Непосредственное участие в реализации нового проекта принимают представители ханты», — сообщает глава города. Олег Дейнека выразил благодарность компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» за возведение на территории парка «Югра» к празднику новых построек оленеводов. Конструкции дополняют экспозицию парка и способствуют развитию регионального этнотуризма. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко (ЯНАО) впервые открылась резиденция Деда Мороза. Каждый малыш может загадать желание, написать письмо зимнему волшебнику и отправить его по почте. Глава города Елена Молдован отметила, что резиденция находится в городском музее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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