В ХМАО открыли резиденцию хантыйского Деда Мороза. Фото

17 декабря 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Хантыйского Деда Мороза называют Йахли-Ики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека принял участие в открытии резиденции хантыйского Деда Мороза — Йахли-Ики. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня в рамках традиционного новогоднего фестиваля „В гостях у Йахли-Ики“ состоялось открытие резиденции хантыйского Деда Мороза. Непосредственное участие в реализации нового проекта принимают представители ханты», — сообщает глава города. Олег Дейнека выразил благодарность компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» за возведение на территории парка «Югра» к празднику новых построек оленеводов. Конструкции дополняют экспозицию парка и способствуют развитию регионального этнотуризма. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко (ЯНАО) впервые открылась резиденция Деда Мороза. Каждый малыш может загадать желание, написать письмо зимнему волшебнику и отправить его по почте. Глава города Елена Молдован отметила, что резиденция находится в городском музее. Глава Мегиона принял участие в церемонии открытия резиденции telegram-канал Олега Дейнека Компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» построила в парке чум и лабазы telegram-канал Олега Дейнека

Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека принял участие в открытии резиденции хантыйского Деда Мороза — Йахли-Ики. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня в рамках традиционного новогоднего фестиваля „В гостях у Йахли-Ики“ состоялось открытие резиденции хантыйского Деда Мороза. Непосредственное участие в реализации нового проекта принимают представители ханты», — сообщает глава города. Олег Дейнека выразил благодарность компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» за возведение на территории парка «Югра» к празднику новых построек оленеводов. Конструкции дополняют экспозицию парка и способствуют развитию регионального этнотуризма. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко (ЯНАО) впервые открылась резиденция Деда Мороза. Каждый малыш может загадать желание, написать письмо зимнему волшебнику и отправить его по почте. Глава города Елена Молдован отметила, что резиденция находится в городском музее.