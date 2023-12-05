05 декабря 2023

В Челябинске вторичное жилье дорожало быстрее, чем в других городах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Бориса Дубровского в сквер Плодушка. Челябинск, ленинский район, недвижимость, новостройки, жилье, вторичка
Жилье на вторичном рынке в ноябре достигло 83 тысяч рублей за метр Фото:

В ноябре средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Челябинске снова выросла. Это показывают расчеты консалтинговой компании SRG, произведенные на основе алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта.

«Сильнее всего средняя цена „квадрата“ выросла в Челябинске, Новокузнецке и Кемерово. В Челябинске стоимость „квадрата“ вторичного жилья за месяц выросла на 2,78% и достигла 83 тысяч рублей», — приводит аналитику экспертов «Циан. Журнал Pro». При этом они отмечают, что количество сделок на вторичном рынке в ноябре заметно снизилось. Связано это с усилением рынка первичного жилья.

В топ-5 крупных городов с наибольшим ростом цен на жилье также вошел Магнитогорск. В Магнитогорске средний ценник «квадрата» на вторичном рынке вырос на 2,58%, до 71,5 тысяч рублей.

URA.RU рассказывало, что стоимость жилья на первичном рынке за ноябрь выросла по сравнению с октябрем в Челябинске на 7,3%, за год на 53%. Квадратный метр жилья на первичном рынке за год поднялась со 125 до 134 рублей за квадратный метр.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ноябре средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Челябинске снова выросла. Это показывают расчеты консалтинговой компании SRG, произведенные на основе алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. «Сильнее всего средняя цена „квадрата“ выросла в Челябинске, Новокузнецке и Кемерово. В Челябинске стоимость „квадрата“ вторичного жилья за месяц выросла на 2,78% и достигла 83 тысяч рублей», — приводит аналитику экспертов «Циан. Журнал Pro». При этом они отмечают, что количество сделок на вторичном рынке в ноябре заметно снизилось. Связано это с усилением рынка первичного жилья. В топ-5 крупных городов с наибольшим ростом цен на жилье также вошел Магнитогорск. В Магнитогорске средний ценник «квадрата» на вторичном рынке вырос на 2,58%, до 71,5 тысяч рублей. URA.RU рассказывало, что стоимость жилья на первичном рынке за ноябрь выросла по сравнению с октябрем в Челябинске на 7,3%, за год на 53%. Квадратный метр жилья на первичном рынке за год поднялась со 125 до 134 рублей за квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...