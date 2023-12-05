В Челябинске вторичное жилье дорожало быстрее, чем в других городах

В ноябре средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Челябинске снова выросла. Это показывают расчеты консалтинговой компании SRG, произведенные на основе алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта.
«Сильнее всего средняя цена „квадрата“ выросла в Челябинске, Новокузнецке и Кемерово. В Челябинске стоимость „квадрата“ вторичного жилья за месяц выросла на 2,78% и достигла 83 тысяч рублей», — приводит аналитику экспертов «Циан. Журнал Pro». При этом они отмечают, что количество сделок на вторичном рынке в ноябре заметно снизилось. Связано это с усилением рынка первичного жилья.
В топ-5 крупных городов с наибольшим ростом цен на жилье также вошел Магнитогорск. В Магнитогорске средний ценник «квадрата» на вторичном рынке вырос на 2,58%, до 71,5 тысяч рублей.
URA.RU рассказывало, что стоимость жилья на первичном рынке за ноябрь выросла по сравнению с октябрем в Челябинске на 7,3%, за год на 53%. Квадратный метр жилья на первичном рынке за год поднялась со 125 до 134 рублей за квадратный метр.
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