05 декабря 2023

В ХМАО мужчина получил срок за ложное сообщение о минировании

Житель Нефтеюганска получил условный срок за сообщение о лжеминировании
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил условный срок и заплатил штраф Фото:

Житель Нефтеюганска получил срок на ложное сообщение о готовящемся террористическом акте. Об этом сообщает Нефтеюганский районный суд.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения с целью вызова сотрудников полиции для оказания ему помощи, позвонил на номер 112, <…> в ходе разговора с диспетчером указанной службы у него возник умысел на заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте», — говорится в картотеке уголовного дела.

Мужчина рассказал диспетчеру о якобы готовящемся террористическом акте возле магазина «Каприз». На место выехали сотрудники полиции и обследовали территорию, взрывных устройств силовики не обнаружили.

Уголовное дело было возбуждено по статье 207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Осужденный с обвинением согласился, в содеянном раскаялся, а положительные характеристики повлияли на решение суда. Мужчине назначили ограничение свободы на шесть месяцев и штраф в 3,3 тысячи рублей.11:40.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нефтеюганска эвакуировали учеников из всех школ города. Причиной стали анонимные письма о ложном минировании на электронные почты образовательных организаций.

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Житель Нефтеюганска получил срок на ложное сообщение о готовящемся террористическом акте. Об этом сообщает Нефтеюганский районный суд. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения с целью вызова сотрудников полиции для оказания ему помощи, позвонил на номер 112, <…> в ходе разговора с диспетчером указанной службы у него возник умысел на заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте», — говорится в картотеке уголовного дела. Мужчина рассказал диспетчеру о якобы готовящемся террористическом акте возле магазина «Каприз». На место выехали сотрудники полиции и обследовали территорию, взрывных устройств силовики не обнаружили. Уголовное дело было возбуждено по статье 207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Осужденный с обвинением согласился, в содеянном раскаялся, а положительные характеристики повлияли на решение суда. Мужчине назначили ограничение свободы на шесть месяцев и штраф в 3,3 тысячи рублей.11:40. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нефтеюганска эвакуировали учеников из всех школ города. Причиной стали анонимные письма о ложном минировании на электронные почты образовательных организаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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