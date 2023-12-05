В ХМАО мужчина получил срок за ложное сообщение о минировании

Житель Нефтеюганска получил условный срок за сообщение о лжеминировании

06 декабря 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Мужчина получил условный срок и заплатил штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Нефтеюганска получил срок на ложное сообщение о готовящемся террористическом акте. Об этом сообщает Нефтеюганский районный суд. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения с целью вызова сотрудников полиции для оказания ему помощи, позвонил на номер 112, <…> в ходе разговора с диспетчером указанной службы у него возник умысел на заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте», — говорится в картотеке уголовного дела. Мужчина рассказал диспетчеру о якобы готовящемся террористическом акте возле магазина «Каприз». На место выехали сотрудники полиции и обследовали территорию, взрывных устройств силовики не обнаружили. Уголовное дело было возбуждено по статье 207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Осужденный с обвинением согласился, в содеянном раскаялся, а положительные характеристики повлияли на решение суда. Мужчине назначили ограничение свободы на шесть месяцев и штраф в 3,3 тысячи рублей.11:40. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нефтеюганска эвакуировали учеников из всех школ города. Причиной стали анонимные письма о ложном минировании на электронные почты образовательных организаций.

Житель Нефтеюганска получил срок на ложное сообщение о готовящемся террористическом акте. Об этом сообщает Нефтеюганский районный суд. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения с целью вызова сотрудников полиции для оказания ему помощи, позвонил на номер 112, <…> в ходе разговора с диспетчером указанной службы у него возник умысел на заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте», — говорится в картотеке уголовного дела. Мужчина рассказал диспетчеру о якобы готовящемся террористическом акте возле магазина «Каприз». На место выехали сотрудники полиции и обследовали территорию, взрывных устройств силовики не обнаружили. Уголовное дело было возбуждено по статье 207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Осужденный с обвинением согласился, в содеянном раскаялся, а положительные характеристики повлияли на решение суда. Мужчине назначили ограничение свободы на шесть месяцев и штраф в 3,3 тысячи рублей.11:40. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нефтеюганска эвакуировали учеников из всех школ города. Причиной стали анонимные письма о ложном минировании на электронные почты образовательных организаций.