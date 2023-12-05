В ХМАО отменили междугородние автобусные рейсы из-за морозов

06 декабря 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

В ХМАО отменили автобусные рейсы из Нижневартовска в Радужный и ряд поселков Нижневартовского района Фото: Александр Елизаров © URA.RU На автовокзале Нижневартовска (ХМАО) из-за морозов отменили ряд междугородних автобусных маршрутов. В справочной агентству сообщили, что отменены утренний и вечерний автобусы до Радужного, а также рейсы в некоторые населенные пункты Нижневартовского района. «Сегодня отменены рейсы Нижневартовск — Радужный на 7 часов утра и 19 часов вечера, автобусные маршруты до Новоаганска, Покачей, Зайцевой Речки, Большетархово и Агана. Причина отмены — погодные условия, расписание актуально только на сегодняшний день», — сообщили на автовокзале. Днем автобусы из Нижневартовска в Радужный выезжают по расписанию: в 12:00, 14:30 и 16:10. График движения транспорта на завтра и последующие дни пока не известен, об изменениях объявят позже. На автовокзалах Ханты-Мансийска и Сургута междугородние рейсы следуют по расписанию. «Автобусы ездят в обычном режиме, отмен нет», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочных службах автостанций. Ранее URA.RU писало, что во время сильных морозов в Нижневартовском районе ХМАО между населенными пунктами перестанет курсировать общественный транспорт. Также при температуре ниже -30 градусов школы района отменят поездки детей за пределы поселений.

На автовокзале Нижневартовска (ХМАО) из-за морозов отменили ряд междугородних автобусных маршрутов. В справочной агентству сообщили, что отменены утренний и вечерний автобусы до Радужного, а также рейсы в некоторые населенные пункты Нижневартовского района. «Сегодня отменены рейсы Нижневартовск — Радужный на 7 часов утра и 19 часов вечера, автобусные маршруты до Новоаганска, Покачей, Зайцевой Речки, Большетархово и Агана. Причина отмены — погодные условия, расписание актуально только на сегодняшний день», — сообщили на автовокзале. Днем автобусы из Нижневартовска в Радужный выезжают по расписанию: в 12:00, 14:30 и 16:10. График движения транспорта на завтра и последующие дни пока не известен, об изменениях объявят позже. На автовокзалах Ханты-Мансийска и Сургута междугородние рейсы следуют по расписанию. «Автобусы ездят в обычном режиме, отмен нет», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочных службах автостанций. Ранее URA.RU писало, что во время сильных морозов в Нижневартовском районе ХМАО между населенными пунктами перестанет курсировать общественный транспорт. Также при температуре ниже -30 градусов школы района отменят поездки детей за пределы поселений.