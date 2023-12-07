PepsiCo продает один из молочных заводов в России

08 декабря 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Завод PepsiCO изготавливает порядка 180 тонн сырья в сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из крупнейших производителей молочной продукции в России, американская компания PepsiCo продаст, завод «Агрокомплексу» экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева в Краснодарском крае. Об этом рассказал информированный источник. «Связанная с Агрокомплексом имени Н.И. Ткачева структура планирует приобрести у PepsiCo молочный завод в станице Медведовской Краснодарского края», — передает « Коммерсант » слова источника, знающего о сделке. Объявление о продаже площадке появилось еще летом 2023 года на отраслевых ресурсах. Там было сказано, что завод производит порядка 180 тонн сырья в сутки. Предстоящим летом предприятие должно быть подготовлено для передачи новым владельцам. Следуя ЕГРЮЛ, в декабре на этой территории создана организация «Медведовский молочный завод», где 70% принадлежит экс-директору входящих в «Агрокомплекс» ООО «МК „Жуковский“» и ООО «МК „Шкуринский“» Виталию Пшеничному. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал Китай активней открывать производства в российских регионах. Он уверен, что необходимо стимулировать инвестиции в производство китайских автомобилей в России.

Один из крупнейших производителей молочной продукции в России, американская компания PepsiCo продаст, завод «Агрокомплексу» экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева в Краснодарском крае. Об этом рассказал информированный источник. «Связанная с Агрокомплексом имени Н.И. Ткачева структура планирует приобрести у PepsiCo молочный завод в станице Медведовской Краснодарского края», — передает «Коммерсант» слова источника, знающего о сделке. Объявление о продаже площадке появилось еще летом 2023 года на отраслевых ресурсах. Там было сказано, что завод производит порядка 180 тонн сырья в сутки. Предстоящим летом предприятие должно быть подготовлено для передачи новым владельцам. Следуя ЕГРЮЛ, в декабре на этой территории создана организация «Медведовский молочный завод», где 70% принадлежит экс-директору входящих в «Агрокомплекс» ООО «МК „Жуковский“» и ООО «МК „Шкуринский“» Виталию Пшеничному. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал Китай активней открывать производства в российских регионах. Он уверен, что необходимо стимулировать инвестиции в производство китайских автомобилей в России.