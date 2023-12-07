07 декабря 2023

PepsiCo продает один из молочных заводов в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский жировой комбинат. Екатеринбург, цистерна, оборудование, завод, пищевая промышленность, майонезный цех
Завод PepsiCO изготавливает порядка 180 тонн сырья в сутки Фото:

Один из крупнейших производителей молочной продукции в России, американская компания PepsiCo продаст, завод «Агрокомплексу» экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева в Краснодарском крае. Об этом рассказал информированный источник.

«Связанная с Агрокомплексом имени Н.И. Ткачева структура планирует приобрести у PepsiCo молочный завод в станице Медведовской Краснодарского края», — передает «Коммерсант» слова источника, знающего о сделке. Объявление о продаже площадке появилось еще летом 2023 года на отраслевых ресурсах. Там было сказано, что завод производит порядка 180 тонн сырья в сутки.

Предстоящим летом предприятие должно быть подготовлено для передачи новым владельцам. Следуя ЕГРЮЛ, в декабре на этой территории создана организация «Медведовский молочный завод», где 70% принадлежит экс-директору входящих в «Агрокомплекс» ООО «МК „Жуковский“» и ООО «МК „Шкуринский“» Виталию Пшеничному.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал Китай активней открывать производства в российских регионах. Он уверен, что необходимо стимулировать инвестиции в производство китайских автомобилей в России.

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Один из крупнейших производителей молочной продукции в России, американская компания PepsiCo продаст, завод «Агрокомплексу» экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева в Краснодарском крае. Об этом рассказал информированный источник. «Связанная с Агрокомплексом имени Н.И. Ткачева структура планирует приобрести у PepsiCo молочный завод в станице Медведовской Краснодарского края», — передает «Коммерсант» слова источника, знающего о сделке. Объявление о продаже площадке появилось еще летом 2023 года на отраслевых ресурсах. Там было сказано, что завод производит порядка 180 тонн сырья в сутки. Предстоящим летом предприятие должно быть подготовлено для передачи новым владельцам. Следуя ЕГРЮЛ, в декабре на этой территории создана организация «Медведовский молочный завод», где 70% принадлежит экс-директору входящих в «Агрокомплекс» ООО «МК „Жуковский“» и ООО «МК „Шкуринский“» Виталию Пшеничному. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал Китай активней открывать производства в российских регионах. Он уверен, что необходимо стимулировать инвестиции в производство китайских автомобилей в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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