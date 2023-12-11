11 декабря 2023

В ХМАО появится общественный штаб по выборам президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция о выборах президента. Челябинск, избирком, выборы президента
Общественники ХМАО призывают югорчан присоединиться к подготовке округа к президентским выборам Фото:

Общественники ХМАО объявили о создании общественного штаба по выборам президента России. Об этом они сообщили в обращении к югорчанам, размещенном на сайте Общественной палаты ХМАО.

«Мы, представители общественных организаций Югры, объявляем о создании общественных штабов по выборам президента. Готовы силами наших организаций и активистов, а также присоединившихся к нам добровольцев развернуть самую широкую работу по привлечению всех югорчан к участию в выборах президента 15—17 марта 2024 года», — сообщается в публикации.

Подписи под обращением поставили более 40 общественных организаций ХМАО. Заявление открыто для подписания: общественники призывают югорчан присоединиться к совместной подготовке округа к выборам президента.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала решение президента РФ Владимира Путина о его участии в президентских выборах. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале.

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Общественники ХМАО объявили о создании общественного штаба по выборам президента России. Об этом они сообщили в обращении к югорчанам, размещенном на сайте Общественной палаты ХМАО. «Мы, представители общественных организаций Югры, объявляем о создании общественных штабов по выборам президента. Готовы силами наших организаций и активистов, а также присоединившихся к нам добровольцев развернуть самую широкую работу по привлечению всех югорчан к участию в выборах президента 15—17 марта 2024 года», — сообщается в публикации. Подписи под обращением поставили более 40 общественных организаций ХМАО. Заявление открыто для подписания: общественники призывают югорчан присоединиться к совместной подготовке округа к выборам президента. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала решение президента РФ Владимира Путина о его участии в президентских выборах. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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