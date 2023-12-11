В ХМАО появится общественный штаб по выборам президента РФ

Общественники ХМАО объявили о создании общественного штаба по выборам президента России. Об этом они сообщили в обращении к югорчанам, размещенном на сайте Общественной палаты ХМАО.
«Мы, представители общественных организаций Югры, объявляем о создании общественных штабов по выборам президента. Готовы силами наших организаций и активистов, а также присоединившихся к нам добровольцев развернуть самую широкую работу по привлечению всех югорчан к участию в выборах президента 15—17 марта 2024 года», — сообщается в публикации.
Подписи под обращением поставили более 40 общественных организаций ХМАО. Заявление открыто для подписания: общественники призывают югорчан присоединиться к совместной подготовке округа к выборам президента.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала решение президента РФ Владимира Путина о его участии в президентских выборах. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале.
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