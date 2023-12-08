Губернатор ХМАО сделала заявление о выдвижении Путина на выборы

Губернатор ХМАО Комарова поддержала решение Путина о выдвижении на выборы

08 декабря 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова поддержала решение Владимира Путина о его участии в президентских выборах Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала решение Владимира Путина о его участии в президентских выборах. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня Владимир Владимирович Путин твердо, не колеблясь, сообщил о своем решении участвовать в выборах президента Российской Федерации в марте 2024 года. Я, вся наша большая команда Югры — команда развития, сплотившись, поддерживаем Вас, уважаемый Владимир Владимирович. Наш ответ на давление недругов — быть вместе со своим лидером», — написала Комарова. Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос о его выдвижении задал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. Ранее URA.RU рассказывало, что выборы президента России будут проходить во время трехдневного голосования. Оно состоится с 15 по 17 марта 2024 года.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала решение Владимира Путина о его участии в президентских выборах. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня Владимир Владимирович Путин твердо, не колеблясь, сообщил о своем решении участвовать в выборах президента Российской Федерации в марте 2024 года. Я, вся наша большая команда Югры — команда развития, сплотившись, поддерживаем Вас, уважаемый Владимир Владимирович. Наш ответ на давление недругов — быть вместе со своим лидером», — написала Комарова. Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос о его выдвижении задал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. Ранее URA.RU рассказывало, что выборы президента России будут проходить во время трехдневного голосования. Оно состоится с 15 по 17 марта 2024 года.