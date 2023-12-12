В Минфине рассказали о сроках изменения программы льготной ипотеки

Замминистра финансов РФ Чебесков: до конца 2023 года льготная ипотека изменится
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Алексей Текслер и генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов на торжественной церемонии начала строительства крытого футбольного манежа. Челябинск, подъемный кран, многоэтажный дом, недвижимость, жилье, ипотека, академ риверсайд, новостройка, высотный кран
Решение об изменении льготной ипотеки является очень важным, заявил Иван Чебесков Фото:

Решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки могут принять до конца 2023 года. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

«Решение о корректировке программы льготной ипотеки может быть принято до конца 2023 года», — передает слова Чебескова ТАСС. Он добавил, что на данный момент проект постановления разрабатывается на уровне правительства, и проводятся обсуждения, поскольку это важное решение. Чебесков отметил, что ипотечный рынок переживает перегрев, и качество кредитного портфеля значительно снизилось.

В России планируется снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3%. Законопроект о таком изменении будет представлен в Государственную Думу 9 ноября. Существующая программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% была утверждена постановлением правительства от 23 апреля 2020 года, однако в связи с ростом цен на недвижимость в некоторых регионах, программа требует корректировки.

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Решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки могут принять до конца 2023 года. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков. «Решение о корректировке программы льготной ипотеки может быть принято до конца 2023 года», — передает слова Чебескова ТАСС. Он добавил, что на данный момент проект постановления разрабатывается на уровне правительства, и проводятся обсуждения, поскольку это важное решение. Чебесков отметил, что ипотечный рынок переживает перегрев, и качество кредитного портфеля значительно снизилось. В России планируется снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3%. Законопроект о таком изменении будет представлен в Государственную Думу 9 ноября. Существующая программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% была утверждена постановлением правительства от 23 апреля 2020 года, однако в связи с ростом цен на недвижимость в некоторых регионах, программа требует корректировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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