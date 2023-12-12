В Минфине рассказали о сроках изменения программы льготной ипотеки

Замминистра финансов РФ Чебесков: до конца 2023 года льготная ипотека изменится

12 декабря 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Решение об изменении льготной ипотеки является очень важным, заявил Иван Чебесков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки могут принять до конца 2023 года. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков. «Решение о корректировке программы льготной ипотеки может быть принято до конца 2023 года», — передает слова Чебескова ТАСС. Он добавил, что на данный момент проект постановления разрабатывается на уровне правительства, и проводятся обсуждения, поскольку это важное решение. Чебесков отметил, что ипотечный рынок переживает перегрев, и качество кредитного портфеля значительно снизилось. В России планируется снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3%. Законопроект о таком изменении будет представлен в Государственную Думу 9 ноября. Существующая программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% была утверждена постановлением правительства от 23 апреля 2020 года, однако в связи с ростом цен на недвижимость в некоторых регионах, программа требует корректировки.

Решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки могут принять до конца 2023 года. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков. «Решение о корректировке программы льготной ипотеки может быть принято до конца 2023 года», — передает слова Чебескова ТАСС. Он добавил, что на данный момент проект постановления разрабатывается на уровне правительства, и проводятся обсуждения, поскольку это важное решение. Чебесков отметил, что ипотечный рынок переживает перегрев, и качество кредитного портфеля значительно снизилось. В России планируется снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3%. Законопроект о таком изменении будет представлен в Государственную Думу 9 ноября. Существующая программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% была утверждена постановлением правительства от 23 апреля 2020 года, однако в связи с ростом цен на недвижимость в некоторых регионах, программа требует корректировки.