ЛЭП загорелась рядом с Солнечным микрорайоном (архивное фото)
В Екатеринбурге рядом с Солнечным микрорайоном загорелась высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили очевидцы.
«У Солнечного горит высоковольтная ЛЭП. Работает МЧС», — говорит очевидец. Его слова передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на него ожидается.
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