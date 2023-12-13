13 декабря 2023

Высоковольтная ЛЭП загорелась в Екатеринбурге. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
ЛЭП загорелась рядом с Солнечным микрорайоном (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге рядом с Солнечным микрорайоном загорелась высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили очевидцы.

«У Солнечного горит высоковольтная ЛЭП. Работает МЧС», — говорит очевидец. Его слова передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на него ожидается.

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В Екатеринбурге рядом с Солнечным микрорайоном загорелась высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили очевидцы. «У Солнечного горит высоковольтная ЛЭП. Работает МЧС», — говорит очевидец. Его слова передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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