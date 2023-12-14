В Свердловской области ищут врача с зарплатой 800 тысяч рублей

15 декабря 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины и фармацевтики составила 47 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Врач стоматолог-ортопед входит в топ самых дорогих вакансий Свердловской области. Такому специалисту клиники готовы платить зарплату от 350 000 до 800 000 рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе hh.ru. По их данным, второе место с высокой зарплатой занимает врач стоматолог-ортодонт (от 350 до 500 тысяч рублей). В целом средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины и фармацевтики в ноябре этого года составила 47 тысяч рублей (год назад составляла 40 тыс. руб.). Средние ожидания свердловских соискателей-медиков тоже стали выше — 50 тысяч рулей (год назад были 43,3 тысяч рублей).



В Свердловской области за 2023 года на 30% вырос спрос на медиков. Но в регионе наблюдается острый дефицит соискателей, вакансий для врачей больше, чем резюме таких специалистов.

Врач стоматолог-ортопед входит в топ самых дорогих вакансий Свердловской области. Такому специалисту клиники готовы платить зарплату от 350 000 до 800 000 рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе hh.ru. По их данным, второе место с высокой зарплатой занимает врач стоматолог-ортодонт (от 350 до 500 тысяч рублей). В целом средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины и фармацевтики в ноябре этого года составила 47 тысяч рублей (год назад составляла 40 тыс. руб.). Средние ожидания свердловских соискателей-медиков тоже стали выше — 50 тысяч рулей (год назад были 43,3 тысяч рублей). В Свердловской области за 2023 года на 30% вырос спрос на медиков. Но в регионе наблюдается острый дефицит соискателей, вакансий для врачей больше, чем резюме таких специалистов.