В Свердловской области на треть вырос спрос на медиков. Инфографика

15 декабря 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

В регионе наблюдается острый дефицит медицинских работников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала года в сфере медицины и фармацевтики в Свердловской области было открыто на 30% больше вакансий, чем в прошлом году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «В 2023 году в Свердловской области было открыто на 30% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. При этом количество активных резюме увеличилось на 43%», — сообщили в рекрутинговом агентстве. Там отметили также, что в регионе наблюдается острый дефицит соискателей. По итогам ноября 2023 года на одну медицинскую вакансию приходится всего 1,9 активных резюме. При этом на одну вакансию врача приходится одно активное резюме, на фармацевта — 1,2 резюме и на вакансию медицинской сестры — 2,7 резюме. Инфографика: платформа онлайн-рекрутинга hh.ru

С начала года в сфере медицины и фармацевтики в Свердловской области было открыто на 30% больше вакансий, чем в прошлом году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «В 2023 году в Свердловской области было открыто на 30% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. При этом количество активных резюме увеличилось на 43%», — сообщили в рекрутинговом агентстве. Там отметили также, что в регионе наблюдается острый дефицит соискателей. По итогам ноября 2023 года на одну медицинскую вакансию приходится всего 1,9 активных резюме. При этом на одну вакансию врача приходится одно активное резюме, на фармацевта — 1,2 резюме и на вакансию медицинской сестры — 2,7 резюме.