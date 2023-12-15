15 декабря 2023

В Киеве военкомы с СБУ устроили рейд по клубам ради повесток

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, военные, операция, штурм, спецоперация, спецназ, солдат, штурм дома, адресная работа
Рейды проходя в ресторанах с полной посадкой гостей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В двух крупных городах Украины вечером 15 декабря прошли показательные рейды военкомов совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины по барам и ресторанам. Об этом рассказывает один из крупных рестораторов в Киеве.

«Сейчас они вручают повестки персоналу и гостям», — приводит слова ресторатора украинское издание «СТРАНА.ua». При этом он заявляет, что сотрудники военкоматов не могут присутствовать в ресторанах без сопровождения СБУ.

Рейды проходили в четырех крупных ресторанах Киева, в момент, когда была полная посадка гостей, в заведении появились люди в камуфляже и сотрудники СБУ. Похожая раздача повесток в ресторанах происходила и в Кривом Роге Днепропетровской области.

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В двух крупных городах Украины вечером 15 декабря прошли показательные рейды военкомов совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины по барам и ресторанам. Об этом рассказывает один из крупных рестораторов в Киеве. «Сейчас они вручают повестки персоналу и гостям», — приводит слова ресторатора украинское издание «СТРАНА.ua». При этом он заявляет, что сотрудники военкоматов не могут присутствовать в ресторанах без сопровождения СБУ. Рейды проходили в четырех крупных ресторанах Киева, в момент, когда была полная посадка гостей, в заведении появились люди в камуфляже и сотрудники СБУ. Похожая раздача повесток в ресторанах происходила и в Кривом Роге Днепропетровской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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