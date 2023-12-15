В Киеве военкомы с СБУ устроили рейд по клубам ради повесток

В двух крупных городах Украины вечером 15 декабря прошли показательные рейды военкомов совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины по барам и ресторанам. Об этом рассказывает один из крупных рестораторов в Киеве.
«Сейчас они вручают повестки персоналу и гостям», — приводит слова ресторатора украинское издание «СТРАНА.ua». При этом он заявляет, что сотрудники военкоматов не могут присутствовать в ресторанах без сопровождения СБУ.
Рейды проходили в четырех крупных ресторанах Киева, в момент, когда была полная посадка гостей, в заведении появились люди в камуфляже и сотрудники СБУ. Похожая раздача повесток в ресторанах происходила и в Кривом Роге Днепропетровской области.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.