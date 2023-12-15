«Газпром» выступил против условий продажи Пермского свинокомплекса

16 декабря 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Торги приостановили из-за разногласий кредиторов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Продажа АО «Пермский свинокомплекс» приостановлена из-за акта ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (ГМП). В заявлении говорится о возникших разногласиях между кредиторами. Соответствующее сообщение конкурсного управляющего опубликовано на портале «Федресурс». «Торги приостанавливаются до момента вступления в законную силу судебного акта по заявлению ГМП о разрешении разногласий, возникших между кредиторами», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на опубликованные документы. В рамках дела о банкротстве предприятия суд вынес решение о запрете торгов. Кредиторы комплекса согласовали решение о продаже имущества методом публичного предложения. В ГМП считают, что снижение цены не должно превышать 40% от стартовой стоимости в 1,232 млрд рублей. Каждые семь дней цена должна опускаться на 5%. Таким образом, минимальная стоимость активов может снизиться до 739 млн рублей, отмечают газовики. Пермский свинокомплекс находится на стадии банкротства. По данным на конец прошлого года, кредиторы требовали вернуть 777,6 млн рублей вложенных средств. Мощностями владеет министерство агропромышленного комплекса региона. На базе банкротящегося предприятия сейчас работает компания «Агро-Альянс». Она выкупила у комплекса стадо свиней.

Продажа АО «Пермский свинокомплекс» приостановлена из-за акта ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (ГМП). В заявлении говорится о возникших разногласиях между кредиторами. Соответствующее сообщение конкурсного управляющего опубликовано на портале «Федресурс». «Торги приостанавливаются до момента вступления в законную силу судебного акта по заявлению ГМП о разрешении разногласий, возникших между кредиторами», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на опубликованные документы. В рамках дела о банкротстве предприятия суд вынес решение о запрете торгов. Кредиторы комплекса согласовали решение о продаже имущества методом публичного предложения. В ГМП считают, что снижение цены не должно превышать 40% от стартовой стоимости в 1,232 млрд рублей. Каждые семь дней цена должна опускаться на 5%. Таким образом, минимальная стоимость активов может снизиться до 739 млн рублей, отмечают газовики. Пермский свинокомплекс находится на стадии банкротства. По данным на конец прошлого года, кредиторы требовали вернуть 777,6 млн рублей вложенных средств. Мощностями владеет министерство агропромышленного комплекса региона. На базе банкротящегося предприятия сейчас работает компания «Агро-Альянс». Она выкупила у комплекса стадо свиней.