Newsweek: Зеленский встретит 2024 год с плохим настроением

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает большие трудности из-за проблем на фронте и подходит к встрече новогодних праздников в плохом настроении. Об этом рассказало американское издание Newsweek.
«В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», — пишет издание на сайте Newsweek. Настроение украинскому лидеру портит не только проблемы на линии боевого соприкосновения, но и постепенная потеря поддержки со стороны союзников.
Как отмечает автор статьи, у НАТО заканчиваются боеприпасы для вооруженных сил Украины. При этом в стане союзников во главе с США все чаще говорят о нецелесообразности продолжения военного конфликта и финансирования украинской стороны.
На последнем саммите Европейского союза (ЕС) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение помощи Украине. Киев остался без 50 миллиардов евро, рассчитывая на них продолжить конфликт. Кроме того, последний визит Зеленского в США не увенчался успехом. По мнению издания Foreign Policy поездка в Вашингтон усугубила ситуацию для Киева. Сенат отказался выделять дополнительные средства Украине, оставив вопрос финансирования на следующий год.
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