Newsweek: Зеленский встретит 2024 год с плохим настроением

17 декабря 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Проблемы на фронте и в финансировании загоняют Зеленского в плохое настроение Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский испытывает большие трудности из-за проблем на фронте и подходит к встрече новогодних праздников в плохом настроении. Об этом рассказало американское издание Newsweek. «В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», — пишет издание на сайте Newsweek. Настроение украинскому лидеру портит не только проблемы на линии боевого соприкосновения, но и постепенная потеря поддержки со стороны союзников. Как отмечает автор статьи, у НАТО заканчиваются боеприпасы для вооруженных сил Украины. При этом в стане союзников во главе с США все чаще говорят о нецелесообразности продолжения военного конфликта и финансирования украинской стороны. На последнем саммите Европейского союза (ЕС) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение помощи Украине. Киев остался без 50 миллиардов евро, рассчитывая на них продолжить конфликт. Кроме того, последний визит Зеленского в США не увенчался успехом. По мнению издания Foreign Policy поездка в Вашингтон усугубила ситуацию для Киева. Сенат отказался выделять дополнительные средства Украине, оставив вопрос финансирования на следующий год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает большие трудности из-за проблем на фронте и подходит к встрече новогодних праздников в плохом настроении. Об этом рассказало американское издание Newsweek. «В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», — пишет издание на сайте Newsweek. Настроение украинскому лидеру портит не только проблемы на линии боевого соприкосновения, но и постепенная потеря поддержки со стороны союзников. Как отмечает автор статьи, у НАТО заканчиваются боеприпасы для вооруженных сил Украины. При этом в стане союзников во главе с США все чаще говорят о нецелесообразности продолжения военного конфликта и финансирования украинской стороны. На последнем саммите Европейского союза (ЕС) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение помощи Украине. Киев остался без 50 миллиардов евро, рассчитывая на них продолжить конфликт. Кроме того, последний визит Зеленского в США не увенчался успехом. По мнению издания Foreign Policy поездка в Вашингтон усугубила ситуацию для Киева. Сенат отказался выделять дополнительные средства Украине, оставив вопрос финансирования на следующий год.