16 декабря 2023

Newsweek: Зеленский встретит 2024 год с плохим настроением

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Проблемы на фронте и в финансировании загоняют Зеленского в плохое настроение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает большие трудности из-за проблем на фронте и подходит к встрече новогодних праздников в плохом настроении. Об этом рассказало американское издание Newsweek.

«В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», — пишет издание на сайте Newsweek. Настроение украинскому лидеру портит не только проблемы на линии боевого соприкосновения, но и постепенная потеря поддержки со стороны союзников.

Как отмечает автор статьи, у НАТО заканчиваются боеприпасы для вооруженных сил Украины. При этом в стане союзников во главе с США все чаще говорят о нецелесообразности продолжения военного конфликта и финансирования украинской стороны.

На последнем саммите Европейского союза (ЕС) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение помощи Украине. Киев остался без 50 миллиардов евро, рассчитывая на них продолжить конфликт. Кроме того, последний визит Зеленского в США не увенчался успехом. По мнению издания Foreign Policy поездка в Вашингтон усугубила ситуацию для Киева. Сенат отказался выделять дополнительные средства Украине, оставив вопрос финансирования на следующий год.

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Президент Украины Владимир Зеленский испытывает большие трудности из-за проблем на фронте и подходит к встрече новогодних праздников в плохом настроении. Об этом рассказало американское издание Newsweek. «В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», — пишет издание на сайте Newsweek. Настроение украинскому лидеру портит не только проблемы на линии боевого соприкосновения, но и постепенная потеря поддержки со стороны союзников. Как отмечает автор статьи, у НАТО заканчиваются боеприпасы для вооруженных сил Украины. При этом в стане союзников во главе с США все чаще говорят о нецелесообразности продолжения военного конфликта и финансирования украинской стороны. На последнем саммите Европейского союза (ЕС) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение помощи Украине. Киев остался без 50 миллиардов евро, рассчитывая на них продолжить конфликт. Кроме того, последний визит Зеленского в США не увенчался успехом. По мнению издания Foreign Policy поездка в Вашингтон усугубила ситуацию для Киева. Сенат отказался выделять дополнительные средства Украине, оставив вопрос финансирования на следующий год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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