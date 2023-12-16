16 декабря 2023

Пермская полиция раскрыла подробности ДТП с двумя пострадавшими в центре города

МВД: в Перми возле ТРК «Семья» водитель сбил женщину и ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
По факту инцидента проводится проверка Фото:

В ДТП возле ТРК «Семья» в Перми 17 декабря пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

«В результате ДТП женщина 1971 года рождения и девочка 2010 года рождения были госпитализированы с травмами. Проводится проверка, уточняются обстоятельства инцидента», — рассказали в ведомстве.

По данным полиции, водитель Lexus ехал по улице Горького. При повороте направо, на улицу Революции, на разрешающий сигнал светофора он допустил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет.

О происшествии у пермского торгово-развлекательного центра URA.RU рассказал читатель. Очевидец пояснил, что место ДТП было огорожено прибывшими оперативниками.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ДТП возле ТРК «Семья» в Перми 17 декабря пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю «В результате ДТП женщина 1971 года рождения и девочка 2010 года рождения были госпитализированы с травмами. Проводится проверка, уточняются обстоятельства инцидента», — рассказали в ведомстве. По данным полиции, водитель Lexus ехал по улице Горького. При повороте направо, на улицу Революции, на разрешающий сигнал светофора он допустил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. О происшествии у пермского торгово-развлекательного центра URA.RU рассказал читатель. Очевидец пояснил, что место ДТП было огорожено прибывшими оперативниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...