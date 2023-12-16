Пермская полиция раскрыла подробности ДТП с двумя пострадавшими в центре города

МВД: в Перми возле ТРК «Семья» водитель сбил женщину и ребенка

17 декабря 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

По факту инцидента проводится проверка Фото: Илья Московец © URA.RU В ДТП возле ТРК «Семья» в Перми 17 декабря пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю «В результате ДТП женщина 1971 года рождения и девочка 2010 года рождения были госпитализированы с травмами. Проводится проверка, уточняются обстоятельства инцидента», — рассказали в ведомстве. По данным полиции, водитель Lexus ехал по улице Горького. При повороте направо, на улицу Революции, на разрешающий сигнал светофора он допустил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. О происшествии у пермского торгово-развлекательного центра URA.RU рассказал читатель. Очевидец пояснил, что место ДТП было огорожено прибывшими оперативниками.

В ДТП возле ТРК «Семья» в Перми 17 декабря пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю «В результате ДТП женщина 1971 года рождения и девочка 2010 года рождения были госпитализированы с травмами. Проводится проверка, уточняются обстоятельства инцидента», — рассказали в ведомстве. По данным полиции, водитель Lexus ехал по улице Горького. При повороте направо, на улицу Революции, на разрешающий сигнал светофора он допустил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. О происшествии у пермского торгово-развлекательного центра URA.RU рассказал читатель. Очевидец пояснил, что место ДТП было огорожено прибывшими оперативниками.