В ДТП возле ТРК «Семья» в Перми 17 декабря пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
«В результате ДТП женщина 1971 года рождения и девочка 2010 года рождения были госпитализированы с травмами. Проводится проверка, уточняются обстоятельства инцидента», — рассказали в ведомстве.
По данным полиции, водитель Lexus ехал по улице Горького. При повороте направо, на улицу Революции, на разрешающий сигнал светофора он допустил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет.
О происшествии у пермского торгово-развлекательного центра URA.RU рассказал читатель. Очевидец пояснил, что место ДТП было огорожено прибывшими оперативниками.
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