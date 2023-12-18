18 декабря 2023

МО рассказало, как спецназ уничтожил солдат ВСУ из гранатомета

Российский спецназ уничтожил солдат ВСУ из гранатомета на Купянском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Спецназовцы уничтожили врага на Купянском направлении из гранатомета Фото:

Российский спецназ уничтожил группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом рассказали журналистам в Минобороны.

«Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск „Запад“ уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении», передает РИА Новости сообщение представителей военного ведомства. В Минобороны добавили, что противник был уничтожен мобильным расчетом АГС «Пламя».

По данным ведомства, российские спецназовцы передвигались на «багги» (небольшой легкий автомобиль для езды по бездорожью — прим. URA.RU). Бойцы стреляли по врагу из станкового гранатомета «Пламя», установленного прямо на машине.

Инструкторы ранее подготовили новые штурмовые группы для взятия позиций ВСУ под Купянском. В систему подготовки вошло: восстановление навыков использования стрелкового оружия, вождения боевых машин, управления различных видов беспилотников, оказания первой медицинской помощи. Военнослужащим показали, как необходимо вести себя в бою, летать на вертолетах, а также уметь налаживать связь для наведения артиллерии.

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Российский спецназ уничтожил группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом рассказали журналистам в Минобороны. «Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск „Запад“ уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении», передает РИА Новости сообщение представителей военного ведомства. В Минобороны добавили, что противник был уничтожен мобильным расчетом АГС «Пламя». По данным ведомства, российские спецназовцы передвигались на «багги» (небольшой легкий автомобиль для езды по бездорожью — прим. URA.RU). Бойцы стреляли по врагу из станкового гранатомета «Пламя», установленного прямо на машине. Инструкторы ранее подготовили новые штурмовые группы для взятия позиций ВСУ под Купянском. В систему подготовки вошло: восстановление навыков использования стрелкового оружия, вождения боевых машин, управления различных видов беспилотников, оказания первой медицинской помощи. Военнослужащим показали, как необходимо вести себя в бою, летать на вертолетах, а также уметь налаживать связь для наведения артиллерии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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