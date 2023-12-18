Армия и оружие МО рассказало, как спецназ уничтожил солдат ВСУ из гранатомета Российский спецназ уничтожил солдат ВСУ из гранатомета на Купянском направлении 19 декабря 2023 в 05:30 Размер текста - 17 + Спецназовцы уничтожили врага на Купянском направлении из гранатомета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский спецназ уничтожил группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом рассказали журналистам в Минобороны. «Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск „Запад“ уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении», передает РИА Новости сообщение представителей военного ведомства. В Минобороны добавили, что противник был уничтожен мобильным расчетом АГС «Пламя». По данным ведомства, российские спецназовцы передвигались на «багги» (небольшой легкий автомобиль для езды по бездорожью — прим. URA.RU). Бойцы стреляли по врагу из станкового гранатомета «Пламя», установленного прямо на машине. Инструкторы ранее подготовили новые штурмовые группы для взятия позиций ВСУ под Купянском. В систему подготовки вошло: восстановление навыков использования стрелкового оружия, вождения боевых машин, управления различных видов беспилотников, оказания первой медицинской помощи. Военнослужащим показали, как необходимо вести себя в бою, летать на вертолетах, а также уметь налаживать связь для наведения артиллерии. Российский спецназ уничтожил группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом рассказали журналистам в Минобороны. «Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск „Запад“ уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении», передает РИА Новости сообщение представителей военного ведомства. В Минобороны добавили, что противник был уничтожен мобильным расчетом АГС «Пламя». По данным ведомства, российские спецназовцы передвигались на «багги» (небольшой легкий автомобиль для езды по бездорожью — прим. URA.RU). Бойцы стреляли по врагу из станкового гранатомета «Пламя», установленного прямо на машине. Инструкторы ранее подготовили новые штурмовые группы для взятия позиций ВСУ под Купянском. В систему подготовки вошло: восстановление навыков использования стрелкового оружия, вождения боевых машин, управления различных видов беспилотников, оказания первой медицинской помощи. Военнослужащим показали, как необходимо вести себя в бою, летать на вертолетах, а также уметь налаживать связь для наведения артиллерии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям