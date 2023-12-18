МО рассказало, как спецназ уничтожил солдат ВСУ из гранатомета

Российский спецназ уничтожил группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом рассказали журналистам в Минобороны.
«Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск „Запад“ уничтожили живую силу ВСУ, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении», передает РИА Новости сообщение представителей военного ведомства. В Минобороны добавили, что противник был уничтожен мобильным расчетом АГС «Пламя».
По данным ведомства, российские спецназовцы передвигались на «багги» (небольшой легкий автомобиль для езды по бездорожью — прим. URA.RU). Бойцы стреляли по врагу из станкового гранатомета «Пламя», установленного прямо на машине.
Инструкторы ранее подготовили новые штурмовые группы для взятия позиций ВСУ под Купянском. В систему подготовки вошло: восстановление навыков использования стрелкового оружия, вождения боевых машин, управления различных видов беспилотников, оказания первой медицинской помощи. Военнослужащим показали, как необходимо вести себя в бою, летать на вертолетах, а также уметь налаживать связь для наведения артиллерии.
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