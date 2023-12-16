16 декабря 2023

Россия задействует новые силы на штурм позиций ВСУ под Купянском

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, боеприпасы, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, рожок автоматный
Инструкторы подготовили новых бойцов РФ для действий под Купянском Фото:
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Инструкторы подготовили новые штурмовые группы для действий под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Инструкторы завершили подготовку очередной группы бойцов штурмового подразделения „Западной“ группировки войск на полигоне в базовом районе СВО», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости. Для данных групп бойцов это первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

В систему подготовки вошло: восстановление навыков использования стрелкового оружия, вождения боевых машин, управления различных видов беспилотников, оказания первой медицинской помощи. Военнослужащим показали, как необходимо вести себя в бою, летать на вертолетах, а также уметь налаживать связь для наведения артиллерии.

В начале декабря сообщалось, что на Купянском направлении экипажи российских танков Т-80БВМ успешно поражают цели и уничтожают позиции противника. Также танкисты успешно сровняли с землей наблюдательный пункт ВСУ.

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Инструкторы подготовили новые штурмовые группы для действий под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Инструкторы завершили подготовку очередной группы бойцов штурмового подразделения „Западной“ группировки войск на полигоне в базовом районе СВО», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости. Для данных групп бойцов это первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. В систему подготовки вошло: восстановление навыков использования стрелкового оружия, вождения боевых машин, управления различных видов беспилотников, оказания первой медицинской помощи. Военнослужащим показали, как необходимо вести себя в бою, летать на вертолетах, а также уметь налаживать связь для наведения артиллерии. В начале декабря сообщалось, что на Купянском направлении экипажи российских танков Т-80БВМ успешно поражают цели и уничтожают позиции противника. Также танкисты успешно сровняли с землей наблюдательный пункт ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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