Россия задействует новые силы на штурм позиций ВСУ под Купянском

17 декабря 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

Инструкторы подготовили новых бойцов РФ для действий под Купянском Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инструкторы подготовили новые штурмовые группы для действий под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Инструкторы завершили подготовку очередной группы бойцов штурмового подразделения „Западной“ группировки войск на полигоне в базовом районе СВО», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости. Для данных групп бойцов это первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. В систему подготовки вошло: восстановление навыков использования стрелкового оружия, вождения боевых машин, управления различных видов беспилотников, оказания первой медицинской помощи. Военнослужащим показали, как необходимо вести себя в бою, летать на вертолетах, а также уметь налаживать связь для наведения артиллерии. В начале декабря сообщалось, что на Купянском направлении экипажи российских танков Т-80БВМ успешно поражают цели и уничтожают позиции противника. Также танкисты успешно сровняли с землей наблюдательный пункт ВСУ.

Инструкторы подготовили новые штурмовые группы для действий под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Инструкторы завершили подготовку очередной группы бойцов штурмового подразделения „Западной“ группировки войск на полигоне в базовом районе СВО», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости. Для данных групп бойцов это первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. В систему подготовки вошло: восстановление навыков использования стрелкового оружия, вождения боевых машин, управления различных видов беспилотников, оказания первой медицинской помощи. Военнослужащим показали, как необходимо вести себя в бою, летать на вертолетах, а также уметь налаживать связь для наведения артиллерии. В начале декабря сообщалось, что на Купянском направлении экипажи российских танков Т-80БВМ успешно поражают цели и уничтожают позиции противника. Также танкисты успешно сровняли с землей наблюдательный пункт ВСУ.