Пермяки мгновенно раскупили места для встречи Нового года на вершине Полюда

Пермякам предложили встретить Новый год на вершине горы

19 декабря 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Путь на вершину можно преодолеть пешком или на снегоходе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае заповедник «Вишерский» сделал туристам необычное предложение — встретить Новый год на вершине горы Полюд. Все места в горном приюте были раскуплены мгновенно, сообщили URA.RU в заповеднике. «Мы только вчера разместили объявление в соцсетях, и все места сразу разобрали. Вообще, приют на Полюде у нас работает, здесь можно остановиться на ночь в любое другое время», — рассказали агентству в отделе развития туризма заповедника «Вишерский». Гора Полюд (Полюдов камень) находится на севере Пермского края рядом с Красновишерском. Ее высота 527 метров над уровнем моря. Ранее URA.RU рассказывало, какие еще горные вершины, кроме Полюда, стоит покорить зимой.

В Пермском крае заповедник «Вишерский» сделал туристам необычное предложение — встретить Новый год на вершине горы Полюд. Все места в горном приюте были раскуплены мгновенно, сообщили URA.RU в заповеднике. «Мы только вчера разместили объявление в соцсетях, и все места сразу разобрали. Вообще, приют на Полюде у нас работает, здесь можно остановиться на ночь в любое другое время», — рассказали агентству в отделе развития туризма заповедника «Вишерский». Гора Полюд (Полюдов камень) находится на севере Пермского края рядом с Красновишерском. Ее высота 527 метров над уровнем моря. Ранее URA.RU рассказывало, какие еще горные вершины, кроме Полюда, стоит покорить зимой.