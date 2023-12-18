18 декабря 2023

Пермяки мгновенно раскупили места для встречи Нового года на вершине Полюда

Пермякам предложили встретить Новый год на вершине горы
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, туристы, природа, туризм пермский край, колчимский камень, помяненный камень, пеший поход
Путь на вершину можно преодолеть пешком или на снегоходе Фото:

В Пермском крае заповедник «Вишерский» сделал туристам необычное предложение — встретить Новый год на вершине горы Полюд. Все места в горном приюте были раскуплены мгновенно, сообщили URA.RU в заповеднике.

«Мы только вчера разместили объявление в соцсетях, и все места сразу разобрали. Вообще, приют на Полюде у нас работает, здесь можно остановиться на ночь в любое другое время», — рассказали агентству в отделе развития туризма заповедника «Вишерский».

Гора Полюд (Полюдов камень) находится на севере Пермского края рядом с Красновишерском. Ее высота 527 метров над уровнем моря. Ранее URA.RU рассказывало, какие еще горные вершины, кроме Полюда, стоит покорить зимой.

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В Пермском крае заповедник «Вишерский» сделал туристам необычное предложение — встретить Новый год на вершине горы Полюд. Все места в горном приюте были раскуплены мгновенно, сообщили URA.RU в заповеднике. «Мы только вчера разместили объявление в соцсетях, и все места сразу разобрали. Вообще, приют на Полюде у нас работает, здесь можно остановиться на ночь в любое другое время», — рассказали агентству в отделе развития туризма заповедника «Вишерский». Гора Полюд (Полюдов камень) находится на севере Пермского края рядом с Красновишерском. Ее высота 527 метров над уровнем моря. Ранее URA.RU рассказывало, какие еще горные вершины, кроме Полюда, стоит покорить зимой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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