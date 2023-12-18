Пермяки мгновенно раскупили места для встречи Нового года на вершине Полюда

В Пермском крае заповедник «Вишерский» сделал туристам необычное предложение — встретить Новый год на вершине горы Полюд. Все места в горном приюте были раскуплены мгновенно, сообщили URA.RU в заповеднике.
«Мы только вчера разместили объявление в соцсетях, и все места сразу разобрали. Вообще, приют на Полюде у нас работает, здесь можно остановиться на ночь в любое другое время», — рассказали агентству в отделе развития туризма заповедника «Вишерский».
Гора Полюд (Полюдов камень) находится на севере Пермского края рядом с Красновишерском. Ее высота 527 метров над уровнем моря. Ранее URA.RU рассказывало, какие еще горные вершины, кроме Полюда, стоит покорить зимой.
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