В Нижневартовске вспыхнул очередной новогодний скандал Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО), который прославился уродливыми снежными городками, вспыхнул очередной новогодний скандал. Пиарщики мэрии в соцсетях разругались с жителями, которые пожаловались на страшную горку во дворе, созданную руками сотрудников муниципальной управляющей компании. Один из сотрудников горадминистрации с ее официального аккаунта предложил вартовчанам либо согласиться на уродливое сооружение, которое красит руки и одежду, либо вообще остаться без городка.

«Мы передадим всем управляющим компаниям в городе, чтобы они в следующие годы не делали снежных горок, фигур, поскольку жителям города они не нравятся. Пусть наши дворы остаются неукрашенными к Новому году. Как вариант, сами собственники (без УК) могут приять участие в украшении двора так, как им нравится. Построить и покрасить фигуры, которые только им нравятся, и использовать те материалы, краски и форматы, которые понравятся самим собственникам», — заявили представители горадминистрации.

Жители обиделись на хамство и раскритиковали ответ чиновника. «А вы только из крайности в крайность можете переходить? То не будут строить тогда, то сломают пусть. Прекрасное решение проблем», — возмутилась вартовчанка Маргарита Серова.

В результате мэрии пришлось проводить с провинившимся сотрудником беседу и извиняться перед горожанами. Весь пиар-блок после этого ждет работа по профилактике стрессоустойчивости.

В прошлом году администрация города опозорилась на всю страну, построив новогодний городок со Снегурочкой-Халком и странным зайцем. После этого в отставку ушли главный дорожник города и вице-мэр по ЖКХ.