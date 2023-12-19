В ХМАО из-за новой реформы подскочили цены на машины с пробегом

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожали подержанные иномарки. Повышение цен в ноябре связывают с новыми правилами утилизационного сбора. О ситуации рассказали аналитики Центробанка.
«Быстрее, чем месяцем ранее, в годовом сопоставлении дорожали и подержанные иномарки. Произошло это из-за высокого спроса и изменений в правилах оплаты утилизационного сбора», — говорится в исследовании на сайте ЦБ.
Новые отечественные автомобили при этом тоже подорожали. На фоне увеличения затрат российских заводов на импортные комплектующие и логистические услуги рост цен на авто ускорился. «Годовое снижение общего уровня цен на непродовольственные товары в округе в октябре 2023 года (на 0,69%) в ноябре сменилось ростом (на 0,26%)», — добавляют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало о причинах повышения утильсбора. Среди прочего мера призвана сместить серые схемы параллельного импорта с рынка и помочь его стимулировать. Новые правила вступили в силу в конце октября.
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