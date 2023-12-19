19 декабря 2023

В ХМАО из-за новой реформы подскочили цены на машины с пробегом

В ХМАО подорожали машины с пробегом после повышения утильсбора
© Служба новостей «URA.RU»
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Удорожание иномарок с пробегом связывают с новыми правилами утильсбора Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожали подержанные иномарки. Повышение цен в ноябре связывают с новыми правилами утилизационного сбора. О ситуации рассказали аналитики Центробанка.

«Быстрее, чем месяцем ранее, в годовом сопоставлении дорожали и подержанные иномарки. Произошло это из-за высокого спроса и изменений в правилах оплаты утилизационного сбора», — говорится в исследовании на сайте ЦБ.

Новые отечественные автомобили при этом тоже подорожали. На фоне увеличения затрат российских заводов на импортные комплектующие и логистические услуги рост цен на авто ускорился. «Годовое снижение общего уровня цен на непродовольственные товары в округе в октябре 2023 года (на 0,69%) в ноябре сменилось ростом (на 0,26%)», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало о причинах повышения утильсбора. Среди прочего мера призвана сместить серые схемы параллельного импорта с рынка и помочь его стимулировать. Новые правила вступили в силу в конце октября.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подорожали подержанные иномарки. Повышение цен в ноябре связывают с новыми правилами утилизационного сбора. О ситуации рассказали аналитики Центробанка. «Быстрее, чем месяцем ранее, в годовом сопоставлении дорожали и подержанные иномарки. Произошло это из-за высокого спроса и изменений в правилах оплаты утилизационного сбора», — говорится в исследовании на сайте ЦБ. Новые отечественные автомобили при этом тоже подорожали. На фоне увеличения затрат российских заводов на импортные комплектующие и логистические услуги рост цен на авто ускорился. «Годовое снижение общего уровня цен на непродовольственные товары в округе в октябре 2023 года (на 0,69%) в ноябре сменилось ростом (на 0,26%)», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о причинах повышения утильсбора. Среди прочего мера призвана сместить серые схемы параллельного импорта с рынка и помочь его стимулировать. Новые правила вступили в силу в конце октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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