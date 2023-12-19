Правительство РФ компенсирует ХМАО часть затрат на борьбу с лесными пожарами

Власти ХМАО получат дополнительное финансирование от Правительства РФ для компенсации затрат за тушение лесных пожаров. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружных властей.
«Югра получит дополнительные средства для компенсации затрат на тушение лесных пожаров. Автономный округ попал в число 13 регионов, которым Правительство РФ выделило на эти цели из резервного фонда 2,8 млрд рублей. Распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин», — указано в посте.
В октябре 11 субъектам РФ уже направили более 2,5 млрд рублей. Всего же компенсацию получат 13 регионов страны. «Затраты на тушение лесных пожаров превысили только 13 регионов. Там сложились экстремальные погодные условия, к которым невозможно подготовиться заранее», — цитируют в посте слова министра природных ресурсов Александра Козлова.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ планирует возместить регионам затраты на тушение лесных пожаров. В списке получателей компенсации находится и ХМАО.
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