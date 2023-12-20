В Екатеринбурге на месте IKEA откроют выставку-продажу товаров завода, пришедшего в упадок

В Екатеринбурге откроют выставку «Бьемся за фарфор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Фарфор Сысерти и проект Антихрупкость. Свердловская область, фарфор сысерти, фарфоровая статуэтка
Например, можно купить трансформера из фарфора, но за 250 тысяч рублей Фото:

На месте бывшего шведского магазина IKEA в пространства «МЕГА[Место]» запустят выставку «Бьемся за фарфор» от проекта «Антихрупкость», который занимается оживлением завода «Фарфор Сысерти». Оценить обновленный и современный ассортимент ранее убыточного предприятия екатеринбуржцы смогут в «Меге» с 23 декабря до 14 января, рассказали URA.RU организаторы.

«На выставке будут представлены как предметы быта, так и объекты искусства. Все — уникальные прототипы в единичном экземпляре, которые можно купить прямо на месте. Например, конструктивистские кружки, стаканы тай-дай и фарфоровые бокалы», — пояснили представители «Антихрупкости».

Однако они подчеркивают, что посуду и другие фарфоровые предметы покупатели смогут получить только после окончания выставки. Всем, кто зарезервирует экспонаты, вручат «сертификат на объект искусства». Здесь же на выставке будет работать магазин «Фарфора Сысерти» в поп-ап формате.

Организаторы не обошли стороной и культурную программу. Например, 22 и 23 декабря создатели лаборатории «Антихрупкости» расскажут о неудачах, Федора Колпакова — о создании конструктивистских кружек, которые сейчас пользуются популярностью, а режиссера Татьяна Панаиоти представит перформанс «Фарфоровый сад».

Проект «Антихрупкость» стартовала на «Фарфор Сысерти» в апреле 2023 года. В рамках этой лаборатории создаются новые виды посуды, а заводу помогают вернуться к жизни после убытков. Сейчас известно, что благодаря сотрудничеству с художниками на свердловском предприятии выросла выручка, а товары больше не залеживаются на складе.

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На месте бывшего шведского магазина IKEA в пространства «МЕГА[Место]» запустят выставку «Бьемся за фарфор» от проекта «Антихрупкость», который занимается оживлением завода «Фарфор Сысерти». Оценить обновленный и современный ассортимент ранее убыточного предприятия екатеринбуржцы смогут в «Меге» с 23 декабря до 14 января, рассказали URA.RU организаторы. «На выставке будут представлены как предметы быта, так и объекты искусства. Все — уникальные прототипы в единичном экземпляре, которые можно купить прямо на месте. Например, конструктивистские кружки, стаканы тай-дай и фарфоровые бокалы», — пояснили представители «Антихрупкости». Однако они подчеркивают, что посуду и другие фарфоровые предметы покупатели смогут получить только после окончания выставки. Всем, кто зарезервирует экспонаты, вручат «сертификат на объект искусства». Здесь же на выставке будет работать магазин «Фарфора Сысерти» в поп-ап формате. Организаторы не обошли стороной и культурную программу. Например, 22 и 23 декабря создатели лаборатории «Антихрупкости» расскажут о неудачах, Федора Колпакова — о создании конструктивистских кружек, которые сейчас пользуются популярностью, а режиссера Татьяна Панаиоти представит перформанс «Фарфоровый сад». Проект «Антихрупкость» стартовала на «Фарфор Сысерти» в апреле 2023 года. В рамках этой лаборатории создаются новые виды посуды, а заводу помогают вернуться к жизни после убытков. Сейчас известно, что благодаря сотрудничеству с художниками на свердловском предприятии выросла выручка, а товары больше не залеживаются на складе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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