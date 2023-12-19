19 декабря 2023

«Лукойл» продлил разрешение на разработку месторождений в Египте

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Египта продлило контракт с «Лукойлом» Фото:

Дочернее общество «Лукойла» — Lukoil Overseas заключило с министерством нефти Египта контракт: продлила на пять лет концессию по добыче нефти на востоке африканской страны. Сделку одобрили власти Египта.

«Палата представителей (нижняя палата парламента) Египта одобрила законопроект, разрешающий министру нефти республики Тарику аль-Мулле заключить контракт с компанией Lukoil Overseas Egypt о продлении на пять лет концессии на разработку участков недр „Западный Эш-эль-Милаха“ в Восточной пустыне, недалеко от города Хургада. Председатель комитета по обороне и национальной безопасности в парламенте Египта Ахмед аль-Авади отметил, что соглашение реализуется в рамках стратегии развития нефтегазового сектора», — сообщил портал «ИнфоТЭК» со ссылкой на государственное информационное агентство Египта MENA.

«Лукойл» с 1995 года добывает нефть в Египте. В рамках проекта Мелейя компания открыла в Западной пустыне несколько новых месторождений: Северная Нада и Гавахер, Аркадия, Эмри Дип, Роза Норт и Мелейя-Уэст. На востоке страны нефтяники реализуют добывающий проект WEEM.

Агентство направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать новость. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «Лукойл» строит новый производственный объект в ХМАО. На Средне-Назымском месторождении появится Центральный пункт сбора нефти.

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Дочернее общество «Лукойла» — Lukoil Overseas заключило с министерством нефти Египта контракт: продлила на пять лет концессию по добыче нефти на востоке африканской страны. Сделку одобрили власти Египта. «Палата представителей (нижняя палата парламента) Египта одобрила законопроект, разрешающий министру нефти республики Тарику аль-Мулле заключить контракт с компанией Lukoil Overseas Egypt о продлении на пять лет концессии на разработку участков недр „Западный Эш-эль-Милаха“ в Восточной пустыне, недалеко от города Хургада. Председатель комитета по обороне и национальной безопасности в парламенте Египта Ахмед аль-Авади отметил, что соглашение реализуется в рамках стратегии развития нефтегазового сектора», — сообщил портал «ИнфоТЭК» со ссылкой на государственное информационное агентство Египта MENA. «Лукойл» с 1995 года добывает нефть в Египте. В рамках проекта Мелейя компания открыла в Западной пустыне несколько новых месторождений: Северная Нада и Гавахер, Аркадия, Эмри Дип, Роза Норт и Мелейя-Уэст. На востоке страны нефтяники реализуют добывающий проект WEEM. Агентство направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать новость. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Лукойл» строит новый производственный объект в ХМАО. На Средне-Назымском месторождении появится Центральный пункт сбора нефти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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