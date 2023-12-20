Челябинского контрактника, устроившего ДТП с силовиком, отправили в колонию

21 декабря 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Военного отправили в колонию на девять лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил контрактника, врезавшегося в автомобиль сотрудника ИВС. Тогда в аварии погибли пассажиры, находившиеся в машине работника полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, следующие девять лет военнослужащий проведет в местах лишения свободы. «Судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, проходившего службу по контракту. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 6 ст. 264 УК РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В качестве дополнительного наказания военному на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также он должен будет выплатить семьям погибших 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Авария произошла в ноябре 2022 года на трассе под Чебаркулем. Военнослужащий ехал без прав. При обгоне он вылетел в лоб конвоиру, в машине которого находилась женщина с детьми. От удара мать и один из детей погибли. Силовик и еще один ребенок получили травмы.

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил контрактника, врезавшегося в автомобиль сотрудника ИВС. Тогда в аварии погибли пассажиры, находившиеся в машине работника полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, следующие девять лет военнослужащий проведет в местах лишения свободы. «Судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, проходившего службу по контракту. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 6 ст. 264 УК РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В качестве дополнительного наказания военному на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также он должен будет выплатить семьям погибших 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Авария произошла в ноябре 2022 года на трассе под Чебаркулем. Военнослужащий ехал без прав. При обгоне он вылетел в лоб конвоиру, в машине которого находилась женщина с детьми. От удара мать и один из детей погибли. Силовик и еще один ребенок получили травмы.