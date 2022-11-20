В ДТП погибли женщина и ее несовершеннолетний ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе под Чебаркулем (Челябинская область) в машину сотрудника ИВС въехал автомобиль под управлением военнослужащего. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Двое пассажиров, находящиеся в машине силовика, погибли на месте.

«Конвоир на своей „четырке“ вез знакомую с двумя детьми. Под Чебаркулем им в лоб вылетела Toyota Camry, которой управлял военнослужащий из местной части. В результате лобового столкновения, двое пассажиров отечественного автомобиля, мать с ребенком, погибли. Конвоир, и еще один ребенок получили травмы и были доставлены в больницу. Военный на „японце“ не пострадал», — сообщил источник.

В ГИБДД региона подтвердили факт ДТП, не раскрывая личности участников. Как пояснили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, при выполнении обгона в запрещенном месте водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ 2114». После чего отечественный автомобиль совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Chevrolet Niva.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что за рулем отечественного автомобиля находился сотрудник полиции. В ведомстве отметили, что у мужчины был выходной, он ехал за рулем личного автомобиля. По предварительным данным, его вины в ДТП нет.

URA.RU связалось с военно-следственным отделом по Чебаркульскому гарнизону. Там также подтвердили факт ДТП. Однако, по словам дежурного, отдел не принимал участия в расследовании аварии.

Двое пассажиров, ехавших в автомобиле силовика, погибли на месте аварии Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области