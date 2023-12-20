20 декабря 2023

Жители ХМАО выиграли 160 миллионов рублей в новогодней лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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За пять лет югорчане выиграли более 160 миллионов рублей в новогодних розыгрышах Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа за последние пять лет выиграли более 160 миллионов рублей в новогодней лотерее. Об этом URA.RU сообщили представители «Столото».

«Совокупный выигрыш жителей ХМАО в новогодних тиражах с 2019 по 2023 года составил 163 078 543 рубля. За пять лет 18 участников стали лотерейными миллионерами», — следует из данных исследования.

Вместе с тем только за этот год в общих лотерейных розыгрышах миллион рублей получили тоже 18 югорчан. «В среднем каждый месяц в регионе появляется по два миллионера, выигравших в лотереях», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало самые яркие истории лотерейных победителей в 2023 году. Благодаря своей удачи они стали миллионерами.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа за последние пять лет выиграли более 160 миллионов рублей в новогодней лотерее. Об этом URA.RU сообщили представители «Столото». «Совокупный выигрыш жителей ХМАО в новогодних тиражах с 2019 по 2023 года составил 163 078 543 рубля. За пять лет 18 участников стали лотерейными миллионерами», — следует из данных исследования. Вместе с тем только за этот год в общих лотерейных розыгрышах миллион рублей получили тоже 18 югорчан. «В среднем каждый месяц в регионе появляется по два миллионера, выигравших в лотереях», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало самые яркие истории лотерейных победителей в 2023 году. Благодаря своей удачи они стали миллионерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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