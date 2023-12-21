Отель, принадлежащий пермским бизнесменам, отказался заселять участника СВО. Видео

21 декабря 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Участника СВО отказались заселять по военному билету и командировочному удостоверению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Принадлежащий группе пермских бизнесменов российский гостиничный оператор Amaks отказался заселять военнослужащего. Это случилось в гостинице в Ростове. Соответствующую информацию, а также видео разговора участника СВО с сотрудницей гостиницы опубликовала в своем telegram-канале журналистка Анастасия Кашеварова. «Российский гостиничный оператор Amaks отказывается селить в свои гостиницы военных. Участника СВО без объяснения причин выперли из отеля в Ростове. Владельцы этого бизнеса — пермяки Валерий Гараев, Дмитрий Златкин и Александр Аспидов. В 2020 году государство их поддержало и внесло в список системообразующих предприятий. Что там президент постоянно говорит, что бизнес должен быть социально ориентированным? Уж простите, но даже [миллиардер Олег] Дерипаска с девицами на яхте и ситуацией в Пикалево сейчас очень сильно помогает фронту», — написала в посте Кашеварова. На прикрепленном к посту видео мужчина за кадром сообщает, что его отказываются заселять в гостиницу по военному билету и командировочному удостоверению. Он потребовал пояснить причины отказа от сотрудницы отеля за стойкой регистрации: «Почему отказываетесь заселять? Нам завтра в Донецк ехать. Почему не отвечаете — стыдно? Вот такое у нас в Ростове отношение в Amaks-отеле к участникам СВО». Женщина за стойкой в это время молчит и перебирает бумаги. По данным сервиса СБИС, гостиничный оператор Amaks Hotels & Resorts был основан в 2002 году. Бенефициарами бизнеса являются пермские предприниматели Валерий Гараев, Дмитрий Златкин и Александр Аспидов. Оператор управляет 22 гостиничными и шестью курортными комплексами, в том числе контролирует популярный пермский курорт в Усть-Качке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Принадлежащий группе пермских бизнесменов российский гостиничный оператор Amaks отказался заселять военнослужащего. Это случилось в гостинице в Ростове. Соответствующую информацию, а также видео разговора участника СВО с сотрудницей гостиницы опубликовала в своем telegram-канале журналистка Анастасия Кашеварова. «Российский гостиничный оператор Amaks отказывается селить в свои гостиницы военных. Участника СВО без объяснения причин выперли из отеля в Ростове. Владельцы этого бизнеса — пермяки Валерий Гараев, Дмитрий Златкин и Александр Аспидов. В 2020 году государство их поддержало и внесло в список системообразующих предприятий. Что там президент постоянно говорит, что бизнес должен быть социально ориентированным? Уж простите, но даже [миллиардер Олег] Дерипаска с девицами на яхте и ситуацией в Пикалево сейчас очень сильно помогает фронту», — написала в посте Кашеварова. На прикрепленном к посту видео мужчина за кадром сообщает, что его отказываются заселять в гостиницу по военному билету и командировочному удостоверению. Он потребовал пояснить причины отказа от сотрудницы отеля за стойкой регистрации: «Почему отказываетесь заселять? Нам завтра в Донецк ехать. Почему не отвечаете — стыдно? Вот такое у нас в Ростове отношение в Amaks-отеле к участникам СВО». Женщина за стойкой в это время молчит и перебирает бумаги. По данным сервиса СБИС, гостиничный оператор Amaks Hotels & Resorts был основан в 2002 году. Бенефициарами бизнеса являются пермские предприниматели Валерий Гараев, Дмитрий Златкин и Александр Аспидов. Оператор управляет 22 гостиничными и шестью курортными комплексами, в том числе контролирует популярный пермский курорт в Усть-Качке.