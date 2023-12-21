Пермская строительная компания покупает завод ЖБИ

22 декабря 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

Строительная группа «Развитие» покупает завод ЖБИ в Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Строительная группа «Развитие» готовит завершение сделки по покупке «Завода ЖБИ Стройиндустрия». Об этом сообщил telegram-канала «Пермь/Все серьезно!» со ссылкой на источники, близкие к компании. «Строительная группа „Развитие“ завершает сделку по приобретению ООО „Завод ЖБИ Стройиндустрия“. Сумма сделки составляет более 300 миллионов рублей», — указано в посте. По данным telegram-канала, гендиректор ИСГ «Развитие» Евгений Равцов подтвердил, что сделка является частью стратегии группы по расширению присутствия в Пермском крае и увеличению производственных мощностей в строительном сегменте. Он добавил, что на площадке ООО «ЖБИ Стройиндустрия» планируется реализовать проект модернизации производства, который позволит расширить линейку продукции и увеличить ее объемы. По данным СБИС, владельцами ООО «Завод ЖБИ Стройиндустрия» являются Наталья Семерикова (доля 85%) и Станислав Вшивков (доля 15%). Предприятие занимается производством изделий из бетона для строительной отрасли. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СГ «Развитие» по теме публикации. Ответ ожидается.

Строительная группа «Развитие» готовит завершение сделки по покупке «Завода ЖБИ Стройиндустрия». Об этом сообщил telegram-канала «Пермь/Все серьезно!» со ссылкой на источники, близкие к компании. «Строительная группа „Развитие“ завершает сделку по приобретению ООО „Завод ЖБИ Стройиндустрия“. Сумма сделки составляет более 300 миллионов рублей», — указано в посте. По данным telegram-канала, гендиректор ИСГ «Развитие» Евгений Равцов подтвердил, что сделка является частью стратегии группы по расширению присутствия в Пермском крае и увеличению производственных мощностей в строительном сегменте. Он добавил, что на площадке ООО «ЖБИ Стройиндустрия» планируется реализовать проект модернизации производства, который позволит расширить линейку продукции и увеличить ее объемы. По данным СБИС, владельцами ООО «Завод ЖБИ Стройиндустрия» являются Наталья Семерикова (доля 85%) и Станислав Вшивков (доля 15%). Предприятие занимается производством изделий из бетона для строительной отрасли. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СГ «Развитие» по теме публикации. Ответ ожидается.