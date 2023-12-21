21 декабря 2023

Пермская строительная компания покупает завод ЖБИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, строительство, ремонт, строитель, дом, строительная люлька, стройка
Строительная группа «Развитие» покупает завод ЖБИ в Перми Фото:

Строительная группа «Развитие» готовит завершение сделки по покупке «Завода ЖБИ Стройиндустрия». Об этом сообщил telegram-канала «Пермь/Все серьезно!» со ссылкой на источники, близкие к компании.

«Строительная группа „Развитие“ завершает сделку по приобретению ООО „Завод ЖБИ Стройиндустрия“. Сумма сделки составляет более 300 миллионов рублей», — указано в посте.

По данным telegram-канала, гендиректор ИСГ «Развитие» Евгений Равцов подтвердил, что сделка является частью стратегии группы по расширению присутствия в Пермском крае и увеличению производственных мощностей в строительном сегменте. Он добавил, что на площадке ООО «ЖБИ Стройиндустрия» планируется реализовать проект модернизации производства, который позволит расширить линейку продукции и увеличить ее объемы.

По данным СБИС, владельцами ООО «Завод ЖБИ Стройиндустрия» являются Наталья Семерикова (доля 85%) и Станислав Вшивков (доля 15%). Предприятие занимается производством изделий из бетона для строительной отрасли.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СГ «Развитие» по теме публикации. Ответ ожидается.

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Строительная группа «Развитие» готовит завершение сделки по покупке «Завода ЖБИ Стройиндустрия». Об этом сообщил telegram-канала «Пермь/Все серьезно!» со ссылкой на источники, близкие к компании. «Строительная группа „Развитие“ завершает сделку по приобретению ООО „Завод ЖБИ Стройиндустрия“. Сумма сделки составляет более 300 миллионов рублей», — указано в посте. По данным telegram-канала, гендиректор ИСГ «Развитие» Евгений Равцов подтвердил, что сделка является частью стратегии группы по расширению присутствия в Пермском крае и увеличению производственных мощностей в строительном сегменте. Он добавил, что на площадке ООО «ЖБИ Стройиндустрия» планируется реализовать проект модернизации производства, который позволит расширить линейку продукции и увеличить ее объемы. По данным СБИС, владельцами ООО «Завод ЖБИ Стройиндустрия» являются Наталья Семерикова (доля 85%) и Станислав Вшивков (доля 15%). Предприятие занимается производством изделий из бетона для строительной отрасли. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СГ «Развитие» по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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