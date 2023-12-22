22 декабря 2023

Власти Нижневартовска готовятся к гололеду

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед, гололедица. Челябинск, тротуар, пешеход, ноги, обувь, гололед, гололедица
Перепады температур приводят к образованию наледи на дорогах Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) дорожные рабочие во время оттепели проводят обработку улиц и дворов специальной смесью, которая препятствует образованию наледи. По информации мэрии города в соцсети, погода в округе и перепады температур делают проблему образованию гололеда более актуальной.

«Ведется патрульная очистка улично-дорожной сети и обработка проезжих частей специальной смесью, которая препятствует образованию наледи. Сейчас, когда есть перепады температуры, это особенно актуально», — сообщается в telegram-канале местных властей.

Вместе с обработкой, дорожники активно вывозят снег. Особенное внимание уделяется расчистке тротуаров.

В Нефтеюганском районе гололед стал причиной ограничений на автодорогах. До 70 километров в час 19 декабря 2023 была ограничена максимальная скорость движения по трассе «Подъезд к поселку Чеускино».

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В Нижневартовске (ХМАО) дорожные рабочие во время оттепели проводят обработку улиц и дворов специальной смесью, которая препятствует образованию наледи. По информации мэрии города в соцсети, погода в округе и перепады температур делают проблему образованию гололеда более актуальной. «Ведется патрульная очистка улично-дорожной сети и обработка проезжих частей специальной смесью, которая препятствует образованию наледи. Сейчас, когда есть перепады температуры, это особенно актуально», — сообщается в telegram-канале местных властей. Вместе с обработкой, дорожники активно вывозят снег. Особенное внимание уделяется расчистке тротуаров. В Нефтеюганском районе гололед стал причиной ограничений на автодорогах. До 70 километров в час 19 декабря 2023 была ограничена максимальная скорость движения по трассе «Подъезд к поселку Чеускино».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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