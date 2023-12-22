Власти Нижневартовска готовятся к гололеду

Перепады температур приводят к образованию наледи на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) дорожные рабочие во время оттепели проводят обработку улиц и дворов специальной смесью, которая препятствует образованию наледи. По информации мэрии города в соцсети, погода в округе и перепады температур делают проблему образованию гололеда более актуальной.

«Ведется патрульная очистка улично-дорожной сети и обработка проезжих частей специальной смесью, которая препятствует образованию наледи. Сейчас, когда есть перепады температуры, это особенно актуально», — сообщается в telegram-канале местных властей.

Вместе с обработкой, дорожники активно вывозят снег. Особенное внимание уделяется расчистке тротуаров.

В Нефтеюганском районе гололед стал причиной ограничений на автодорогах. До 70 километров в час 19 декабря 2023 была ограничена максимальная скорость движения по трассе «Подъезд к поселку Чеускино».