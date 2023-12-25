Губернатор ХМАО Наталья Комарова отодвинула влиятельный югорских строителелей Кандаковых от одного из главных мегапроектов региона — возведения научно-технологического центра в Сургуте. Объект одобрен президентом России Владимиром Путиным и призван заниматься импортозамещением в нефтянке, изучением Арктики и биомедицинскими технологиями. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.
«Главой фонда научно-технологического развития ХМАО, который являлся оператором проекта с самого начала, был Илья Кандаков, сын известного югорского строителя Сергея Кандакова. Но контракт с ним не был продлен, и он решил сосредоточиться на собственных бизнес-проектах в Москве. На старте проекта у семейства Кандаковых были свои коммерческие интересы, которые можно было реализовать в рамках НТЦ — в частности, возведение жилья для сотрудников. Но объект получил федеральный масштаб. Стройкой теперь занимаются структуры госкорпораций. Обновилась команда кураторов, и Кандаковы просто уже не видят себя внутри этого проекта», — рассказал инсайдер.
В беседе с журналистом URA.RU Кандаков-младший подтвердил, что его контракт с правительством Югры завершен. Он сообщил, что переезжает в Москву и планирует заниматься бизнесом уже в столице. По словам бывшего главы фонда НТР, активы семьи останутся связанными с ХМАО. «Вероятно, мой сын по окончании вуза вернется в округ и продолжит династию», — уточнил Кандаков.
Ранее URA.RU писало, что югорские власти планируют построить в Сургуте университетский кампус на базе НТЦ. Его стоимость составит порядка четырех миллиардов рублей.
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