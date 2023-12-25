Губернатор ХМАО отодвинула влиятельный клан строителей от мегапроекта, одобренного Путиным. Инсайд

Клан Кандаковых из ХМАО потерял влияние на строительство НТЦ в Сургуте

25 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Клан Кандаковых из ХМАО потерял влияние на строительство НТЦ в Сургуте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова отодвинула влиятельный югорских строителелей Кандаковых от одного из главных мегапроектов региона — возведения научно-технологического центра в Сургуте. Объект одобрен президентом России Владимиром Путиным и призван заниматься импортозамещением в нефтянке, изучением Арктики и биомедицинскими технологиями. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Главой фонда научно-технологического развития ХМАО, который являлся оператором проекта с самого начала, был Илья Кандаков, сын известного югорского строителя Сергея Кандакова. Но контракт с ним не был продлен, и он решил сосредоточиться на собственных бизнес-проектах в Москве. На старте проекта у семейства Кандаковых были свои коммерческие интересы, которые можно было реализовать в рамках НТЦ — в частности, возведение жилья для сотрудников. Но объект получил федеральный масштаб. Стройкой теперь занимаются структуры госкорпораций. Обновилась команда кураторов, и Кандаковы просто уже не видят себя внутри этого проекта», — рассказал инсайдер. В беседе с журналистом URA.RU Кандаков-младший подтвердил, что его контракт с правительством Югры завершен. Он сообщил, что переезжает в Москву и планирует заниматься бизнесом уже в столице. По словам бывшего главы фонда НТР, активы семьи останутся связанными с ХМАО. «Вероятно, мой сын по окончании вуза вернется в округ и продолжит династию», — уточнил Кандаков. Ранее URA.RU писало, что югорские власти планируют построить в Сургуте университетский кампус на базе НТЦ. Его стоимость составит порядка четырех миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отодвинула влиятельный югорских строителелей Кандаковых от одного из главных мегапроектов региона — возведения научно-технологического центра в Сургуте. Объект одобрен президентом России Владимиром Путиным и призван заниматься импортозамещением в нефтянке, изучением Арктики и биомедицинскими технологиями. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Главой фонда научно-технологического развития ХМАО, который являлся оператором проекта с самого начала, был Илья Кандаков, сын известного югорского строителя Сергея Кандакова. Но контракт с ним не был продлен, и он решил сосредоточиться на собственных бизнес-проектах в Москве. На старте проекта у семейства Кандаковых были свои коммерческие интересы, которые можно было реализовать в рамках НТЦ — в частности, возведение жилья для сотрудников. Но объект получил федеральный масштаб. Стройкой теперь занимаются структуры госкорпораций. Обновилась команда кураторов, и Кандаковы просто уже не видят себя внутри этого проекта», — рассказал инсайдер. В беседе с журналистом URA.RU Кандаков-младший подтвердил, что его контракт с правительством Югры завершен. Он сообщил, что переезжает в Москву и планирует заниматься бизнесом уже в столице. По словам бывшего главы фонда НТР, активы семьи останутся связанными с ХМАО. «Вероятно, мой сын по окончании вуза вернется в округ и продолжит династию», — уточнил Кандаков. Ранее URA.RU писало, что югорские власти планируют построить в Сургуте университетский кампус на базе НТЦ. Его стоимость составит порядка четырех миллиардов рублей.