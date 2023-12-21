Власти ХМАО собираются строить новый университетский кампус в Сургуте

21 декабря 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

В Сургуте появится новый университетский кампус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО собираются в 2024 году начать строительство нового кампуса для Сургутского госуниверситета на территории научно-технологического центра «Юнити-парк». Проект был одобрен президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «В 2024 году будет разработана проектно-сметная документация на кампус СурГУ, после чего начнется строительство самого здания. Финансироваться этот объект будет из регионального и федерального бюджета. Пока на него заложено около 4 миллиардов рублей, но сумма не окончательная, поскольку сейчас как раз уточняются все основные параметры здания. Ориентировочно его площадь составит 40 тысяч квадратных метров», — сообщил инсайдер. Он также уточнил, что за строительную часть реализации НТЦ теперь отвечает вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. В пресс-службу стройкомплекса ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках строительства НТЦ планировалось возведение десятков тысяч метров жилья для сотрудников, гостиницы, поликлиники, спортивного зала, образовательно-лабораторного корпуса. На площадке разместят генетический центр, научно-технические лаборатории, которые будут заниматься вопросами технологий для нефтяной промышленности, материалами и конструкциями для районов Крайнего Севера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО собираются в 2024 году начать строительство нового кампуса для Сургутского госуниверситета на территории научно-технологического центра «Юнити-парк». Проект был одобрен президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «В 2024 году будет разработана проектно-сметная документация на кампус СурГУ, после чего начнется строительство самого здания. Финансироваться этот объект будет из регионального и федерального бюджета. Пока на него заложено около 4 миллиардов рублей, но сумма не окончательная, поскольку сейчас как раз уточняются все основные параметры здания. Ориентировочно его площадь составит 40 тысяч квадратных метров», — сообщил инсайдер. Он также уточнил, что за строительную часть реализации НТЦ теперь отвечает вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. В пресс-службу стройкомплекса ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках строительства НТЦ планировалось возведение десятков тысяч метров жилья для сотрудников, гостиницы, поликлиники, спортивного зала, образовательно-лабораторного корпуса. На площадке разместят генетический центр, научно-технические лаборатории, которые будут заниматься вопросами технологий для нефтяной промышленности, материалами и конструкциями для районов Крайнего Севера.