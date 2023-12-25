25 декабря 2023

Екатеринбургский «Гортранс» погасил долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, гортранс, общественный транспорт, трамвай, маршрут2, электрический транспорт
Предприятие погасило долги еще к 1 декабря Фото:

Муниципальный перевозчик Екатеринбурга «Гортранс» полностью погасил свои долги. Об этом сообщил замглавы города Андрей Корюков.

По словам Корюкова, предприятие погасило долги еще к 1 декабря 2023 года. Кроме того, предприятие запаслось всеми горюче-смазочными материалами.

В ноябре стало известно, что налоговая арестовала счета «Гортранса». Денег на счетах предприятия не хватало даже на покупку топлива. Позже появилась информация о том, что из бюджета Екатеринбурга выделят 94 млн рублей на долги «Гортранса». Общий же долг предприятия составляет 290 млн рублей.

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Муниципальный перевозчик Екатеринбурга «Гортранс» полностью погасил свои долги. Об этом сообщил замглавы города Андрей Корюков. По словам Корюкова, предприятие погасило долги еще к 1 декабря 2023 года. Кроме того, предприятие запаслось всеми горюче-смазочными материалами. В ноябре стало известно, что налоговая арестовала счета «Гортранса». Денег на счетах предприятия не хватало даже на покупку топлива. Позже появилась информация о том, что из бюджета Екатеринбурга выделят 94 млн рублей на долги «Гортранса». Общий же долг предприятия составляет 290 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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