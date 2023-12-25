Екатеринбургский «Гортранс» погасил долги

Предприятие погасило долги еще к 1 декабря
Муниципальный перевозчик Екатеринбурга «Гортранс» полностью погасил свои долги. Об этом сообщил замглавы города Андрей Корюков.
По словам Корюкова, предприятие погасило долги еще к 1 декабря 2023 года. Кроме того, предприятие запаслось всеми горюче-смазочными материалами.
В ноябре стало известно, что налоговая арестовала счета «Гортранса». Денег на счетах предприятия не хватало даже на покупку топлива. Позже появилась информация о том, что из бюджета Екатеринбурга выделят 94 млн рублей на долги «Гортранса». Общий же долг предприятия составляет 290 млн рублей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.