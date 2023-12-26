Путин заявил об устойчивом товарообороте со странами СНГ

Товарооборот между странами СНГ вырос на 2%, подчеркнул Владимир Путин
Отмечается устойчивый рост товарооборота между странами СНГ. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Он отметил его рост на 2% в период за 10 месяцев.
«Товарооборот продемонстрировал устойчивый рост за 10 месяцев на 2%. Всего он составляет на сегодня 83,7 миллиарда долларов», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге.
Встреча проходит в Константиновском дворце. На мероприятие приглашены лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также Армении и Азербайджана.
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