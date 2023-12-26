Песков: Армения и Азербайджан готовы заключить мирный договор

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о готовности Армении и Азербайджана подписать мирный договор Фото:

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заявили о готовности заключить мирный договор. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет», — сказал Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Так, пресс-секретарь отреагировал на вопрос о том, не является ли опасным приглашать на одно мероприятие лидеров противоборствующих сторон.

В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит неофициальная встреча лидеров стран СНГ. Помимо Армении и Азербайджана Россия также пригласила лидеров Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В ходе мероприятия Алиев и Пашинян также провели переговоры. Это был первый их разговор после урегулирования территориального конфликта, связанного с Нагорным Карабахом.

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Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заявили о готовности заключить мирный договор. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет», — сказал Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Так, пресс-секретарь отреагировал на вопрос о том, не является ли опасным приглашать на одно мероприятие лидеров противоборствующих сторон. В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит неофициальная встреча лидеров стран СНГ. Помимо Армении и Азербайджана Россия также пригласила лидеров Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В ходе мероприятия Алиев и Пашинян также провели переговоры. Это был первый их разговор после урегулирования территориального конфликта, связанного с Нагорным Карабахом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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