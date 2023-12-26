Песков: Армения и Азербайджан готовы заключить мирный договор

26 декабря 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил о готовности Армении и Азербайджана подписать мирный договор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заявили о готовности заключить мирный договор. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет», — сказал Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Так, пресс-секретарь отреагировал на вопрос о том, не является ли опасным приглашать на одно мероприятие лидеров противоборствующих сторон. В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит неофициальная встреча лидеров стран СНГ. Помимо Армении и Азербайджана Россия также пригласила лидеров Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В ходе мероприятия Алиев и Пашинян также провели переговоры. Это был первый их разговор после урегулирования территориального конфликта, связанного с Нагорным Карабахом.

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заявили о готовности заключить мирный договор. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет», — сказал Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Так, пресс-секретарь отреагировал на вопрос о том, не является ли опасным приглашать на одно мероприятие лидеров противоборствующих сторон. В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит неофициальная встреча лидеров стран СНГ. Помимо Армении и Азербайджана Россия также пригласила лидеров Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В ходе мероприятия Алиев и Пашинян также провели переговоры. Это был первый их разговор после урегулирования территориального конфликта, связанного с Нагорным Карабахом.