HeadHunter: челябинские директора стали зарабатывать от 150 тысяч в месяц

В Челябинской области у большинства работников выросла зарплата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Медианная зарплата генеральных директоров в Челябинской области начинается со 150 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, за год показатель вырос на 25 тысяч.

«Двадцатку наиболее высокооплачиваемых специализаций в категории высшего и среднего менеджмента возглавляет генеральный директор с медианой предлагаемой зарплатой по итогам 2023 года в 150 тысяч рублей. Это на 25 тысяч рублей больше, чем в 2022 году», — сообщили в HeadHunter.

Руководитель группы разработки отстал всего на 20 тысяч рублей. Его доход достиг 130 тысяч в месяц и поднялся в течение года на 30 тысяч рублей. Зарплаты управленцев на данных позициях показали наибольший прирост.

Третье место по уровню предлагаемых зарплат составили должности коммерческих директоров. Медианный доход у них составил 127,5 тысячи рублей (увеличение на 12,5 тысячи за год). Далее следуют технический и операционный директора с медианой зарплатой в 120 тысяч (плюс 20 тысяч рублей). На пятой строке разместились руководители строительных проектов, которым готовы платить 108,5 тысячи рублей. Это на 11,3 тысячи больше, чем в 2022 году.

Доходы специалистов, не занимающих руководящих должностей, в среднем ниже. Однако среди данной категории работников также много высокооплачиваемых. Больше остальных на хорошую зарплату могут рассчитывать геодезисты, которым к концу года стали предлагать по 109,4 тысячи рублей. Зарплатное предложение увеличилось на 9,4 тысячи. Немного отстали сварщики с медианной зарплатой в 107,1 тысячи. Годовой прирост здесь выше. Он составил 11,5 тысячи. Токари в среднем могут заработать по 103,8 тысячи рублей. Их зарплата за год увеличилась на 13,7 тысячи.

Далее следуют системные аналитики, инженеры по наладке и испытаниям оборудования, главные инженеры проекта с медианой зарплаты в 100 тысяч рублей. Причем системным аналитикам в 2023 году стали предлагать в среднем на 40 тысяч больше, чем в 2022 году. Пятерку замыкают машинисты с медианной зарплатой в 99,3 тысячи рублей.

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