Директор фитнес клуба в Нижневартовске заявила в полицию из-за травли в соцсетях

27 декабря 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Руководитель фитнес-клуба подала заявление в полицию и прокуратуру из-за буллинга в интернете Фото: Анна Майорова © URA.RU Руководитель сети фитнес клубов «Ультрафит» в Нижневартовске (ХМАО) Юлия Даянова подала заявление в полицию и прокуратуру на комментаторов в соцсетях. Скандал в городской группе «ВКонтакте» разгорелся из-за того, что клиенты клуба были не согласны с решением руководства уволить одного из тренеров. О том, что привело к обращению в правоохранительные органы, сама Юлия рассказала журналисту URA.RU. «Наши клиенты заключили договор оказания услуг с „Ультрафитом“, а не с тренером Еленой. Я понимаю, что им нравится этот тренер больше всех остальных. Но, если перенестись к посту и комментариям в соцсетях [которые были опубликованы касательно ситуации], все они относились к остальным членам нашего коллектива, которые этого не заслужили. Некоторые комментарии очень оскорбительны. Они оскорбили и меня, и мое детище, которым я занимаюсь уже 20 лет», — пояснила директор сети фитнес клубов. Сначала руководитель клуба обсудила с тренером вопрос ее увольнения и причину. После этого клиенты фитнес студии выказали желание встретиться с Юлией, так как были не согласны с уходом тренера. На встречу возмущенные вартовчане планировали прийти группой в 50 человек, на что Юлия ответила, что такую толпу людей она даже не сможет нигде разместить. Именно после этой фразы и разразился скандал. В группе «ВКонтакте» одна из клиенток «Ультрафита» опубликовала гневный отзыв, а в комментариях к записи на директора клуба и сотрудников полились оскорбления и упреки. Женщина подала заявление на комментаторов в УМВД и прокуратуру Нижневартовска. По ее словам, несправедливо, что люди, которые в сети пишут оскорбительные и не правдивые комментарии, остаются безнаказанными. «В дежурную часть УМВД России по г. Нижневартовску поступило заявление от местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности автора публикации в социальных сетях, которая не соответствует действительности. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе полиции Нижневартовска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель сети фитнес клубов «Ультрафит» в Нижневартовске (ХМАО) Юлия Даянова подала заявление в полицию и прокуратуру на комментаторов в соцсетях. Скандал в городской группе «ВКонтакте» разгорелся из-за того, что клиенты клуба были не согласны с решением руководства уволить одного из тренеров. О том, что привело к обращению в правоохранительные органы, сама Юлия рассказала журналисту URA.RU. «Наши клиенты заключили договор оказания услуг с „Ультрафитом“, а не с тренером Еленой. Я понимаю, что им нравится этот тренер больше всех остальных. Но, если перенестись к посту и комментариям в соцсетях [которые были опубликованы касательно ситуации], все они относились к остальным членам нашего коллектива, которые этого не заслужили. Некоторые комментарии очень оскорбительны. Они оскорбили и меня, и мое детище, которым я занимаюсь уже 20 лет», — пояснила директор сети фитнес клубов. Сначала руководитель клуба обсудила с тренером вопрос ее увольнения и причину. После этого клиенты фитнес студии выказали желание встретиться с Юлией, так как были не согласны с уходом тренера. На встречу возмущенные вартовчане планировали прийти группой в 50 человек, на что Юлия ответила, что такую толпу людей она даже не сможет нигде разместить. Именно после этой фразы и разразился скандал. В группе «ВКонтакте» одна из клиенток «Ультрафита» опубликовала гневный отзыв, а в комментариях к записи на директора клуба и сотрудников полились оскорбления и упреки. Женщина подала заявление на комментаторов в УМВД и прокуратуру Нижневартовска. По ее словам, несправедливо, что люди, которые в сети пишут оскорбительные и не правдивые комментарии, остаются безнаказанными. «В дежурную часть УМВД России по г. Нижневартовску поступило заявление от местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности автора публикации в социальных сетях, которая не соответствует действительности. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе полиции Нижневартовска.