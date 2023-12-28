В екатеринбургских банях приготовили сюрприз для участников СВО

28 декабря 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Участники СВО смогут отдохнуть в банях и саунах Екатеринбурга бесплатно (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские банщики намерены запустить в 2024 году акцию, посвященную двухлетию начала российской спецоперации на Украине. Так, участников СВО будут бесплатно парить в некоторых популярных банях Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин. «Всем, кто участвовал или участвует в СВО, члены нашей гильдии предлагают два часа бесплатной услуги. Например, один из комплексов предлагает два часа бесплатного парения и час работы парильщика. У каждого заведения могут быть свои фишки», — объяснил Марюхин. Чтобы получить услугу, достаточно предъявить удостоверение участника СВО. Банщики просят военных звонить им заранее, чтобы была возможность заранее подготовиться к приему гостей. Марюхин призвал и другие банные комплексы присоединиться к их инициативе. «Уральская банная гильдия» была создана нынешним летом. Она сплотила лучших профессионалов своего дела в одну организацию. Усилиями объединения в Екатеринбурге был проведен Чемпионат по банному мастерству. В следующем году на Урале пройдут сразу три чемпионата в банных комплексах «Три богатыря» и «Баден-Баден».

Свердловские банщики намерены запустить в 2024 году акцию, посвященную двухлетию начала российской спецоперации на Украине. Так, участников СВО будут бесплатно парить в некоторых популярных банях Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин. «Всем, кто участвовал или участвует в СВО, члены нашей гильдии предлагают два часа бесплатной услуги. Например, один из комплексов предлагает два часа бесплатного парения и час работы парильщика. У каждого заведения могут быть свои фишки», — объяснил Марюхин. Чтобы получить услугу, достаточно предъявить удостоверение участника СВО. Банщики просят военных звонить им заранее, чтобы была возможность заранее подготовиться к приему гостей. Марюхин призвал и другие банные комплексы присоединиться к их инициативе. «Уральская банная гильдия» была создана нынешним летом. Она сплотила лучших профессионалов своего дела в одну организацию. Усилиями объединения в Екатеринбурге был проведен Чемпионат по банному мастерству. В следующем году на Урале пройдут сразу три чемпионата в банных комплексах «Три богатыря» и «Баден-Баден».