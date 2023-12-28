В екатеринбургских банях приготовили сюрприз для участников СВО

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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, банный веник, парилка, париться
Участники СВО смогут отдохнуть в банях и саунах Екатеринбурга бесплатно (архивное фото) Фото:

Свердловские банщики намерены запустить в 2024 году акцию, посвященную двухлетию начала российской спецоперации на Украине. Так, участников СВО будут бесплатно парить в некоторых популярных банях Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин.

«Всем, кто участвовал или участвует в СВО, члены нашей гильдии предлагают два часа бесплатной услуги. Например, один из комплексов предлагает два часа бесплатного парения и час работы парильщика. У каждого заведения могут быть свои фишки», — объяснил Марюхин.

Чтобы получить услугу, достаточно предъявить удостоверение участника СВО. Банщики просят военных звонить им заранее, чтобы была возможность заранее подготовиться к приему гостей. Марюхин призвал и другие банные комплексы присоединиться к их инициативе.

«Уральская банная гильдия» была создана нынешним летом. Она сплотила лучших профессионалов своего дела в одну организацию. Усилиями объединения в Екатеринбурге был проведен Чемпионат по банному мастерству. В следующем году на Урале пройдут сразу три чемпионата в банных комплексах «Три богатыря» и «Баден-Баден».

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Свердловские банщики намерены запустить в 2024 году акцию, посвященную двухлетию начала российской спецоперации на Украине. Так, участников СВО будут бесплатно парить в некоторых популярных банях Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин. «Всем, кто участвовал или участвует в СВО, члены нашей гильдии предлагают два часа бесплатной услуги. Например, один из комплексов предлагает два часа бесплатного парения и час работы парильщика. У каждого заведения могут быть свои фишки», — объяснил Марюхин. Чтобы получить услугу, достаточно предъявить удостоверение участника СВО. Банщики просят военных звонить им заранее, чтобы была возможность заранее подготовиться к приему гостей. Марюхин призвал и другие банные комплексы присоединиться к их инициативе. «Уральская банная гильдия» была создана нынешним летом. Она сплотила лучших профессионалов своего дела в одну организацию. Усилиями объединения в Екатеринбурге был проведен Чемпионат по банному мастерству. В следующем году на Урале пройдут сразу три чемпионата в банных комплексах «Три богатыря» и «Баден-Баден».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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