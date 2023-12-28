Роспотребнадзор в ХМАО нашел партии опасного молока

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Роспотребнадзор нашел просроченное молоко в магазинах ХМАО Фото:

Няганские специалисты Роспотребнадзора ХМАО нашли партии опасного молока в магазинах во время инспекционных проверок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В обороте выявлена молочная продукция с истекшим сроком годности. Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. А продукцию сняли с реализации», — сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Просрочку инспекторы обнаружили с помощью приложения для сканирования товаров «Честный знак». Нарушителям грозит административная ответственность.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО добился запрета продажи вейпов рядом с центрами развития детей. Нижневартовский городской суд удовлетворил иск ведомства.

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Няганские специалисты Роспотребнадзора ХМАО нашли партии опасного молока в магазинах во время инспекционных проверок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В обороте выявлена молочная продукция с истекшим сроком годности. Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. А продукцию сняли с реализации», — сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора. Просрочку инспекторы обнаружили с помощью приложения для сканирования товаров «Честный знак». Нарушителям грозит административная ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО добился запрета продажи вейпов рядом с центрами развития детей. Нижневартовский городской суд удовлетворил иск ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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