Роспотребнадзор в ХМАО нашел партии опасного молока

Няганские специалисты Роспотребнадзора ХМАО нашли партии опасного молока в магазинах во время инспекционных проверок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В обороте выявлена молочная продукция с истекшим сроком годности. Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. А продукцию сняли с реализации», — сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.
Просрочку инспекторы обнаружили с помощью приложения для сканирования товаров «Честный знак». Нарушителям грозит административная ответственность.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО добился запрета продажи вейпов рядом с центрами развития детей. Нижневартовский городской суд удовлетворил иск ведомства.
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