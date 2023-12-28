Свердловские мамы детей-инвалидов умоляют Куйвашева запустить школьный автобус

29 декабря 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Мамы детей-инвалидов просят Евгения Куйвашева пустить новый комфортный автобус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) родители школьников с ограниченными возможностями обратились за помощью к главе региона Евгению Куйвашеву. Женщины просят губернатора запустить удобный школьный автобус. «Под обращением к Евгению Куйвашеву оставили подписи 56 мам. Документ уже отправили в правительство региона», — пишет Е1. В течение нескольких лет матери особенных детей сами отвозят их в единственную школу, расположенную за городом. Расстояние между домом и школой составляет в среднем 9 км. Родители могут воспользоваться школьным автобусом, но он ходит только два раза в неделю. Детям приходится ходить в школу по очень трудным тропинкам через железнодорожные пути, леса и гаражи. На остановках, где школьники садятся в автобус, нет никаких удобств. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Краснотурьинске (Свердловская область) родители школьников с ограниченными возможностями обратились за помощью к главе региона Евгению Куйвашеву. Женщины просят губернатора запустить удобный школьный автобус. «Под обращением к Евгению Куйвашеву оставили подписи 56 мам. Документ уже отправили в правительство региона», — пишет Е1. В течение нескольких лет матери особенных детей сами отвозят их в единственную школу, расположенную за городом. Расстояние между домом и школой составляет в среднем 9 км. Родители могут воспользоваться школьным автобусом, но он ходит только два раза в неделю. Детям приходится ходить в школу по очень трудным тропинкам через железнодорожные пути, леса и гаражи. На остановках, где школьники садятся в автобус, нет никаких удобств. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.