Свердловские мамы детей-инвалидов умоляют Куйвашева запустить школьный автобус

В Краснотурьинске (Свердловская область) родители школьников с ограниченными возможностями обратились за помощью к главе региона Евгению Куйвашеву. Женщины просят губернатора запустить удобный школьный автобус.
«Под обращением к Евгению Куйвашеву оставили подписи 56 мам. Документ уже отправили в правительство региона», — пишет Е1.
В течение нескольких лет матери особенных детей сами отвозят их в единственную школу, расположенную за городом. Расстояние между домом и школой составляет в среднем 9 км. Родители могут воспользоваться школьным автобусом, но он ходит только два раза в неделю. Детям приходится ходить в школу по очень трудным тропинкам через железнодорожные пути, леса и гаражи. На остановках, где школьники садятся в автобус, нет никаких удобств.
Редакция URA.RU направила запрос в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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