Свердловская область вошла в лидеры регионов по количеству краж автомобилей

10 января 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Свердловские угонщики превзошли Челябинскую и Новосибирскую области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по количеству краж автомобилей. Это следует из данных МВД РФ. «Наибольшее число краж транспортных средств (статья 158 УК РФ) совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях», — передает «Коммерсант» данные МВД. Статистика приведена за январь—декабрь 2023 года. За данный период времени по всей России зарегистрировано 6,58 тысяч краж автомобилей, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Угонов (статья 116 УК РФ) машин с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано на 8,4% меньше, чем годом ранее. Подобных заявлений зафиксировано 11,6 тысяч. Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев напомнил, что уровень преступности на Урале в 2023 году снизился на 0,5% по отношению к 2022 году. По его словам, в регионах стало меньше преступлений с использованием оружия.

Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по количеству краж автомобилей. Это следует из данных МВД РФ. «Наибольшее число краж транспортных средств (статья 158 УК РФ) совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях», — передает «Коммерсант» данные МВД. Статистика приведена за январь—декабрь 2023 года. За данный период времени по всей России зарегистрировано 6,58 тысяч краж автомобилей, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Угонов (статья 116 УК РФ) машин с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано на 8,4% меньше, чем годом ранее. Подобных заявлений зафиксировано 11,6 тысяч. Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев напомнил, что уровень преступности на Урале в 2023 году снизился на 0,5% по отношению к 2022 году. По его словам, в регионах стало меньше преступлений с использованием оружия.