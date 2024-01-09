09 января 2024

Свердловская область вошла в лидеры регионов по количеству краж автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, машина, автомобиль, разбитое окно, угон, кража автомобиля, взлом автомобиля
Свердловские угонщики превзошли Челябинскую и Новосибирскую области Фото:

Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по количеству краж автомобилей. Это следует из данных МВД РФ.

«Наибольшее число краж транспортных средств (статья 158 УК РФ) совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях», — передает «Коммерсант» данные МВД. Статистика приведена за январь—декабрь 2023 года.

За данный период времени по всей России зарегистрировано 6,58 тысяч краж автомобилей, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Угонов (статья 116 УК РФ) машин с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано на 8,4% меньше, чем годом ранее. Подобных заявлений зафиксировано 11,6 тысяч.

Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев напомнил, что уровень преступности на Урале в 2023 году снизился на 0,5% по отношению к 2022 году. По его словам, в регионах стало меньше преступлений с использованием оружия.

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Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по количеству краж автомобилей. Это следует из данных МВД РФ. «Наибольшее число краж транспортных средств (статья 158 УК РФ) совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях», — передает «Коммерсант» данные МВД. Статистика приведена за январь—декабрь 2023 года. За данный период времени по всей России зарегистрировано 6,58 тысяч краж автомобилей, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Угонов (статья 116 УК РФ) машин с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано на 8,4% меньше, чем годом ранее. Подобных заявлений зафиксировано 11,6 тысяч. Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев напомнил, что уровень преступности на Урале в 2023 году снизился на 0,5% по отношению к 2022 году. По его словам, в регионах стало меньше преступлений с использованием оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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