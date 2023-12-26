Полпред Якушев: на Урале снизился уровень преступности

26 декабря 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев провел ВКС по вопросам национальной безопасности в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Количество преступлений в УрФО в 2023 году снизилось на 0,5% по отношению к 2022 году. Грабежей стало меньше на 25%, убийств — на 12%, а разбойных нападений — на 10%. Такую статистику озвучил полномочный представитель президента РФ в регионе Владимир Якушев. «Благодаря совместным усилиям правоохранительного блока снизился общий уровень преступности в Уральском федеральном округе, сократилось число убийств, краж и грабежей. Меньше стало преступлений с использованием оружия и преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства», — отметил Владимир Якушев во время заседания коллегии по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщал, что Свердловская область входит в топ регионов с высоким процентом этнической преступности. Поэтому теперь расследованию таких преступлений будут уделять повышенное внимание.

Количество преступлений в УрФО в 2023 году снизилось на 0,5% по отношению к 2022 году. Грабежей стало меньше на 25%, убийств — на 12%, а разбойных нападений — на 10%. Такую статистику озвучил полномочный представитель президента РФ в регионе Владимир Якушев. «Благодаря совместным усилиям правоохранительного блока снизился общий уровень преступности в Уральском федеральном округе, сократилось число убийств, краж и грабежей. Меньше стало преступлений с использованием оружия и преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства», — отметил Владимир Якушев во время заседания коллегии по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщал, что Свердловская область входит в топ регионов с высоким процентом этнической преступности. Поэтому теперь расследованию таких преступлений будут уделять повышенное внимание.