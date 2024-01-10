Аналитики назвали профессии ХМАО, на которых больше всего выросла зарплата в 2023 году

С начала 2023 года в ХМАО значительно выросла средняя зарплата в IT-сфере, маркетинге и в сфере закупок. Уровень оклада в этих отраслях увеличился более чем на 40%. Статистику URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы HeadHunter.
«Серьезнее всего (на 46%) увеличились зарплаты у представителей сферы „Информационные технологии“ (средняя предлагаемая зарплата составила в декабре 61 200 рублей), „Маркетинг“ (49 960 рублей, +43%) и у специалистов, занимающихся закупками (58 200 рублей, +42%)», — сообщили аналитики платформы. В целом средняя предлагаемая зарплата по округу в декабре 2023 года составила 60 370 рублей. С января этот показатель увеличился на 21%.
Зарплатные ожидания югорчан выросли за год на 13% и в декабре достигли 67 725 рублей. Количество вакансий в регионе увеличилось на 29% по сравнению с январем 2023 года. На данный момент на одну вакансию приходится четыре резюме. В России этот показатель ниже — на уровне 3,5.
Ранее URA.RU писало о том, что средняя зарплата сотрудников средних и крупных компаний ХМАО превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, за год ее размер вырос на 14%.
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