Аналитики назвали профессии ХМАО, на которых больше всего выросла зарплата в 2023 году

В ХМАО средняя зарплата в IT, закупках и маркетинге выросла на 40% за год

11 января 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата, предлагаемая на платформе HeadHunter, в ХМАО составляет 60 370 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала 2023 года в ХМАО значительно выросла средняя зарплата в IT-сфере, маркетинге и в сфере закупок. Уровень оклада в этих отраслях увеличился более чем на 40%. Статистику URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы HeadHunter. «Серьезнее всего (на 46%) увеличились зарплаты у представителей сферы „Информационные технологии“ (средняя предлагаемая зарплата составила в декабре 61 200 рублей), „Маркетинг“ (49 960 рублей, +43%) и у специалистов, занимающихся закупками (58 200 рублей, +42%)», — сообщили аналитики платформы. В целом средняя предлагаемая зарплата по округу в декабре 2023 года составила 60 370 рублей. С января этот показатель увеличился на 21%. Зарплатные ожидания югорчан выросли за год на 13% и в декабре достигли 67 725 рублей. Количество вакансий в регионе увеличилось на 29% по сравнению с январем 2023 года. На данный момент на одну вакансию приходится четыре резюме. В России этот показатель ниже — на уровне 3,5. Ранее URA.RU писало о том, что средняя зарплата сотрудников средних и крупных компаний ХМАО превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, за год ее размер вырос на 14%.

С начала 2023 года в ХМАО значительно выросла средняя зарплата в IT-сфере, маркетинге и в сфере закупок. Уровень оклада в этих отраслях увеличился более чем на 40%. Статистику URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы HeadHunter. «Серьезнее всего (на 46%) увеличились зарплаты у представителей сферы „Информационные технологии“ (средняя предлагаемая зарплата составила в декабре 61 200 рублей), „Маркетинг“ (49 960 рублей, +43%) и у специалистов, занимающихся закупками (58 200 рублей, +42%)», — сообщили аналитики платформы. В целом средняя предлагаемая зарплата по округу в декабре 2023 года составила 60 370 рублей. С января этот показатель увеличился на 21%. Зарплатные ожидания югорчан выросли за год на 13% и в декабре достигли 67 725 рублей. Количество вакансий в регионе увеличилось на 29% по сравнению с январем 2023 года. На данный момент на одну вакансию приходится четыре резюме. В России этот показатель ниже — на уровне 3,5. Ранее URA.RU писало о том, что средняя зарплата сотрудников средних и крупных компаний ХМАО превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, за год ее размер вырос на 14%.