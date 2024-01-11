11 января 2024

В ХМАО из-за 30-градусных морозов отменили занятия второй смены с 1 по 8 классы

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Клипарт по теме Охота. Челябинск, зима, деревня, мороз
В ХМАО ученики 17 населенных пунктов останутся дома из-за холодов Фото:

В ХМАО 12 января из-за низкой температуры воздуха отметили занятия второй смены в 17 населенных пунктах. Останутся дома ученики с 1 по 8 классы городов Советского и Югорска, поселков Алябьевского, Зеленоборска, Малиновского, Пионерского, деревни Хулимсунт и села Няксимволь. Занятия в начальной школе отменены в деревнях Кимьяксуй, Нижние Нарыкары, Чемаши, поселках Агирише, Светлом и Игриме, в селах Перегребное, Сосьва и Шеркалы. Данные размещены на сайте правительства округа.

«В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия с 1 по 8 классы в школах следующих населенных пунктов: Советский, Югорск, Алябьевский, Зеленоборск, Малиновский, Пионерский, Хулимсунт, Няксимволь. С 1 по 4 классы — Кимьяксуй, Нижние Нарыкары, Чемаши, Агириш, Светлый, Игрим, Перегребное, Сосьва и Шеркалы», — указано в справочной информации.

Ученики перечисленных выше населенных пунктов будут заниматься дома дистанционно. Температура воздуха варьируется от −27,3 до −33,2 градусов. Ветер от 0 до 1 метра в секунду.

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В ХМАО 12 января из-за низкой температуры воздуха отметили занятия второй смены в 17 населенных пунктах. Останутся дома ученики с 1 по 8 классы городов Советского и Югорска, поселков Алябьевского, Зеленоборска, Малиновского, Пионерского, деревни Хулимсунт и села Няксимволь. Занятия в начальной школе отменены в деревнях Кимьяксуй, Нижние Нарыкары, Чемаши, поселках Агирише, Светлом и Игриме, в селах Перегребное, Сосьва и Шеркалы. Данные размещены на сайте правительства округа. «В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия с 1 по 8 классы в школах следующих населенных пунктов: Советский, Югорск, Алябьевский, Зеленоборск, Малиновский, Пионерский, Хулимсунт, Няксимволь. С 1 по 4 классы — Кимьяксуй, Нижние Нарыкары, Чемаши, Агириш, Светлый, Игрим, Перегребное, Сосьва и Шеркалы», — указано в справочной информации. Ученики перечисленных выше населенных пунктов будут заниматься дома дистанционно. Температура воздуха варьируется от −27,3 до −33,2 градусов. Ветер от 0 до 1 метра в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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