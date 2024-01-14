14 января 2024

Мэрия Екатеринбурга назвала причину потопа в школе на Уралмаше

В екатеринбургской школе ликвидировали последствия коммунальной аварии с потопом
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия аварии в школе на Уралмаше уже устранены, заявили в мэрии Фото:

Причиной потопа в школе №158 на Уралмаше стал прорыв трубы с горячей водой в душевой спортзала на втором этаже. В результате затопило гардероб этажом ниже, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Произошло разрушение нескольких фрагментов подвесного потолка (известковые плитки). Повреждение и затопление носит локальный характер. Пострадавших нет. Имуществу школы нанесен незначительный ущерб. Отопление в школе не отключали, школа была обесточена обслуживающим персоналом, согласно действующей инструкции технической безопасности», — добавили там.

На занятия у начальных классов инцидент не повлиял, а «уроки в средних и старших классах в основном проведены». «Учащиеся школы, занимающиеся во вторую смену переведены на дистант», — поделились в администрации. Школа вернется к обычному режиму работы 16 января.

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Причиной потопа в школе №158 на Уралмаше стал прорыв трубы с горячей водой в душевой спортзала на втором этаже. В результате затопило гардероб этажом ниже, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Произошло разрушение нескольких фрагментов подвесного потолка (известковые плитки). Повреждение и затопление носит локальный характер. Пострадавших нет. Имуществу школы нанесен незначительный ущерб. Отопление в школе не отключали, школа была обесточена обслуживающим персоналом, согласно действующей инструкции технической безопасности», — добавили там. На занятия у начальных классов инцидент не повлиял, а «уроки в средних и старших классах в основном проведены». «Учащиеся школы, занимающиеся во вторую смену переведены на дистант», — поделились в администрации. Школа вернется к обычному режиму работы 16 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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