Мэрия Екатеринбурга назвала причину потопа в школе на Уралмаше

Причиной потопа в школе №158 на Уралмаше стал прорыв трубы с горячей водой в душевой спортзала на втором этаже. В результате затопило гардероб этажом ниже, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
«Произошло разрушение нескольких фрагментов подвесного потолка (известковые плитки). Повреждение и затопление носит локальный характер. Пострадавших нет. Имуществу школы нанесен незначительный ущерб. Отопление в школе не отключали, школа была обесточена обслуживающим персоналом, согласно действующей инструкции технической безопасности», — добавили там.
На занятия у начальных классов инцидент не повлиял, а «уроки в средних и старших классах в основном проведены». «Учащиеся школы, занимающиеся во вторую смену переведены на дистант», — поделились в администрации. Школа вернется к обычному режиму работы 16 января.
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