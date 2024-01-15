Mash: 300 российских туристов попали под удар сильнейшего урагана на Маврикии

15 января 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Порывы ветра при урагане достигали 200 км/ч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Маврикии в Порт-Луи порядка 300 туристов из России попали под сильнейший ураган «Белаль». Порывы ветра составляли 200 км/ч, был объявлен фиолетовый уровень тревоги. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Около 300 российских туристов оказались заперты посреди сильнейшего урагана в Порт-Луи на Маврикии», — передает канал. Уточняется, что при урагане порывы ветра составляли 200 км/ч, были восьмиметровые волны и жуткий ливень. Также была объявлена «фиолетовая тревога» (наивысший уровень тревоги — прим. URA.RU). Циклон «Белаль» недавно пришел на небольшой остров в Индийском океане. Ранее он прошел недалеко от Мадагаскара. При этом автомобили на улицах утонули в воде, люди пытаются спасти свои вещи. Ураган третьей категории пока не закончился. Ранее заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал, что в мире учащаются погодные аномалии. Появление ливневых осадков, ураганов, высоких и низких температур связано с циклами атмосферной циркуляции. Они меняют режимы погоды, поэтому после продолжительной жары обязательно возникают штормовые ливни, передает RT.

На Маврикии в Порт-Луи порядка 300 туристов из России попали под сильнейший ураган «Белаль». Порывы ветра составляли 200 км/ч, был объявлен фиолетовый уровень тревоги. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Около 300 российских туристов оказались заперты посреди сильнейшего урагана в Порт-Луи на Маврикии», — передает канал. Уточняется, что при урагане порывы ветра составляли 200 км/ч, были восьмиметровые волны и жуткий ливень. Также была объявлена «фиолетовая тревога» (наивысший уровень тревоги — прим. URA.RU). Циклон «Белаль» недавно пришел на небольшой остров в Индийском океане. Ранее он прошел недалеко от Мадагаскара. При этом автомобили на улицах утонули в воде, люди пытаются спасти свои вещи. Ураган третьей категории пока не закончился. Ранее заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал, что в мире учащаются погодные аномалии. Появление ливневых осадков, ураганов, высоких и низких температур связано с циклами атмосферной циркуляции. Они меняют режимы погоды, поэтому после продолжительной жары обязательно возникают штормовые ливни, передает RT.