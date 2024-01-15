Свердловчанин, устроивший смертельное ДТП, остался на свободе

Водитель, устроивший смертельное ДТП на Режевском тракте, получил условный срок

16 января 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Судья оставила на свободе лихача, который устроил смертельное ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березовском городском суде (Свердловская область) вынесли приговор Виктору Кузнецову, который в январе 2023 года устроил смертельную аварию на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Тогда в ДТП скончался 68-летний мужчина. Кузнецову назначили 2 года условно. «Кузнецов был признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ („Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека“). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с лишением права управлять автомобилем на срок 2 года 10 месяцев. По решению суда наказание считать условным с испытательным сроком в два года», — рассказали в Свердловском облсуде. Смертельное ДТП произошло на 24-м километре трассы. Тогда лоб в лоб столкнулись Subaru Forester и Renault Fluence. Водитель Subaru пошел на обгон, но не справился с управлением. Владелец французского ТС скончался на месте, а виновник ДТП на Subaru получил сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

В Березовском городском суде (Свердловская область) вынесли приговор Виктору Кузнецову, который в январе 2023 года устроил смертельную аварию на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Тогда в ДТП скончался 68-летний мужчина. Кузнецову назначили 2 года условно. «Кузнецов был признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ („Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека“). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с лишением права управлять автомобилем на срок 2 года 10 месяцев. По решению суда наказание считать условным с испытательным сроком в два года», — рассказали в Свердловском облсуде. Смертельное ДТП произошло на 24-м километре трассы. Тогда лоб в лоб столкнулись Subaru Forester и Renault Fluence. Водитель Subaru пошел на обгон, но не справился с управлением. Владелец французского ТС скончался на месте, а виновник ДТП на Subaru получил сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.