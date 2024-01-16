Синоптик раскрыл, какой будет погода на Крещение в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Крещение ожидается до минус 19 градусов
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Праздник Крещения. Крестный ход и крещенские купания. Сургут , купание, крещение, религия, вера, христианство, православие, праздник
В праздник Крещения в городе ожидается умеренно-морозная погода Фото:

На Крещение в Екатеринбурге ожидается умеренно морозная погода. Синоптик Алексей Пулин рассказал URA.RU о прогнозе на христианский праздник.

«По предварительному прогнозу в Екатеринбурге 19 января переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный, 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается -17…-19, днем -10…-12 градусов», — сказал метеоролог.

Ранее синоптик Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщал, что первые полтора месяца зимы в Екатеринбурге стали самыми холодными с 2009—2010 годов. Средняя температура календарной зимы в столице Урала стала ниже нормы на четыре градуса.

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На Крещение в Екатеринбурге ожидается умеренно морозная погода. Синоптик Алексей Пулин рассказал URA.RU о прогнозе на христианский праздник. «По предварительному прогнозу в Екатеринбурге 19 января переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный, 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается -17…-19, днем -10…-12 градусов», — сказал метеоролог. Ранее синоптик Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщал, что первые полтора месяца зимы в Екатеринбурге стали самыми холодными с 2009—2010 годов. Средняя температура календарной зимы в столице Урала стала ниже нормы на четыре градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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