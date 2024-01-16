Зеленский признался, что не хочет замораживать конфликт на Украине

16 января 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал ввести против России больше санкций Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не собирается замораживать военный конфликт с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Может ли заморозка войны на Украине привести к ее завершению? Я не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет вновь», — заявил Владимир Зеленский, отметив, что получает предложения начать переговоры с Россией. Его слова приводит ТАСС. Глава Украины заявил, что его страна «пыталась заморозить» конфликт, который начался в 2014 году. Однако он умолчал, что Киев отказался от выполнения Минских соглашений. Ранее в Давосе прошло очередное обсуждение украинской формулы мира. Однако по итогу не было принято ни одного решения. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что обсуждение мирного плана по конфликту на Украине невозможно без Москвы, сообщает МК.RU . Президент России Владимир Путин назвал власти Украины придурками за отказ идти на мир. По его словам, конфликт был бы исчерпан еще полтора года назад, если Киев согласился подписать договор.

Киев не собирается замораживать военный конфликт с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Может ли заморозка войны на Украине привести к ее завершению? Я не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет вновь», — заявил Владимир Зеленский, отметив, что получает предложения начать переговоры с Россией. Его слова приводит ТАСС. Глава Украины заявил, что его страна «пыталась заморозить» конфликт, который начался в 2014 году. Однако он умолчал, что Киев отказался от выполнения Минских соглашений. Ранее в Давосе прошло очередное обсуждение украинской формулы мира. Однако по итогу не было принято ни одного решения. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что обсуждение мирного плана по конфликту на Украине невозможно без Москвы, сообщает МК.RU. Президент России Владимир Путин назвал власти Украины придурками за отказ идти на мир. По его словам, конфликт был бы исчерпан еще полтора года назад, если Киев согласился подписать договор.