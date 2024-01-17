Заключающие контракт с Минобороны челябинцы единовременно получат 420 тысяч

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Региональная выплата заключившим контракт с Минобороны выросла втрое Фото:

Жители Челябинской области, впервые заключающие контракт с Минобороны, могут единовременно получить 420 тысяч рублей. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сумма в 420 тысяч складывается из федеральной выплаты в 195 тысяч рублей и региональной единовременной выплаты. С 1 января 2024 года размер последней увеличился втрое — с 75 до 225 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе правительства.

Размер региональной единовременной выплаты увеличен по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Выплату смогут получить контрактники, подавшие заявление после 1 января 2024 года и не получавшие ее ранее. Для того, чтобы претендовать на выплату, гражданам нужно обратиться в пункт отбора.

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Жители Челябинской области, впервые заключающие контракт с Минобороны, могут единовременно получить 420 тысяч рублей. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сумма в 420 тысяч складывается из федеральной выплаты в 195 тысяч рублей и региональной единовременной выплаты. С 1 января 2024 года размер последней увеличился втрое — с 75 до 225 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе правительства. Размер региональной единовременной выплаты увеличен по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Выплату смогут получить контрактники, подавшие заявление после 1 января 2024 года и не получавшие ее ранее. Для того, чтобы претендовать на выплату, гражданам нужно обратиться в пункт отбора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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