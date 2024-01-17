В Челябинской области проводится проверка по поводу ночного взрыва

17 января 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

В доме взорвалась газовоздушная смесь Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области 17 января проводится доследственная проверка по поводу ночного взрыва в Сосновском районе, отправившего в реанимацию двух человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по региону. «Следователем регионального СКР устанавливаются обстоятельства травмирования местных жителей, в том числе несовершеннолетнего, при утечке газа. В ночь на 17 января в садовом доме, расположенном в СНТ „Узункуль“ Сосновского района, из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового баллона произошел хлопок, в результате чего пострадали 49-летний мужчина и его 16-летний сын», — уточнили в пресс-службе ведомства. Отец и сын находятся в реанимационном отделении больницы. В следственном управлении СКР по региону проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В ночь на 17 января в регионе прогремело сразу два взрыва. Во втором случае взрыв произошел в двухэтажном деревянном доме в деревне Дербишева Аргаяшского района. Пострадали три взрослых человека, которых с ожогами доставили в медицинское учреждение.

В Челябинской области 17 января проводится доследственная проверка по поводу ночного взрыва в Сосновском районе, отправившего в реанимацию двух человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по региону. «Следователем регионального СКР устанавливаются обстоятельства травмирования местных жителей, в том числе несовершеннолетнего, при утечке газа. В ночь на 17 января в садовом доме, расположенном в СНТ „Узункуль“ Сосновского района, из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового баллона произошел хлопок, в результате чего пострадали 49-летний мужчина и его 16-летний сын», — уточнили в пресс-службе ведомства. Отец и сын находятся в реанимационном отделении больницы. В следственном управлении СКР по региону проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В ночь на 17 января в регионе прогремело сразу два взрыва. Во втором случае взрыв произошел в двухэтажном деревянном доме в деревне Дербишева Аргаяшского района. Пострадали три взрослых человека, которых с ожогами доставили в медицинское учреждение.